傅崐萁就職八年都在「掃街」 笑稱當兵有練過！

2017年12月25日 13:34 中時 許家寧

傅崐萁彎腰撿垃圾。(許家寧攝)

傅崐萁掃起地來相當有架式。(許家寧攝)

傅崐萁笑說「我很會掃地，當兵不知掃了多久！」(許家寧攝)

傅崐萁慶祝就職，連續掃街八年，掃地環保志工向縣長比讚喊加油。(許家寧攝)

傅崐萁就職周年，細數八年政績。(許家寧攝)

花蓮縣長傅崐萁今(25日)在花蓮車站前廣場舉辦就職8週年慶祝大會，他細數任內國中小學免費午餐、學費以及首期青年住宅明年底將完工等政績，並循例以環保掃街方式歡慶就職周年，練續掃了8年地，傅崐萁掃起地來，架勢十足，他笑稱「我真的很會掃地，當兵不知掃了多久！」

獲選全台唯一八連霸的五星縣市首長，花蓮縣長傅崐萁25日上午舉行就職8周年感恩會， 傅崐萁拿起掃帚，帶領縣府局處首長、地方環保志工一同掃街，展現對花蓮土地的熱愛；而每年都會與丈夫一起掃街的太太徐榛蔚，守在國會把關總預算案缺席，讓傅崐萁相當心疼。

傅崐萁賣力掃地、彎腰撿垃圾，讓一旁婆婆媽媽大喊縣長加油！傅崐萁笑說，在部隊掃了兩年的地，掃起地來相當輕鬆，當兵除了掃地、水泥技能，傅崐萁還透露在伙房每日天未亮起床揉麵團、煮豆漿的部隊生活，強調他做的饅頭「超好吃！」有了這些經驗讓他服務起民眾各加賣力。

「花蓮在翻轉，不再是後山」。傅崐萁也細數國中小學免學費、免費午餐讓家長一片叫好，談到明年底全台最便宜，一戶總價250萬元「有房有地」的青年住宅第一期可望完工，他欣慰花蓮青年可以根留家鄉打拼，不用再當每月繳租的無殼蝸牛，落實居住正義。

無黨籍身分的傅崐萁，8年來沒有中央支持，憑著「為民服務」的堅持，仍繳出亮麗成績單，傅崐萁將施政成績，歸功於縣民齊心努力的成果，強調還有一年的時間，會持續完成「幸福城市，美麗花蓮」目標邁進，他也向更多企業發聲喊話，有信心繼續「翻轉」後山花蓮。

(中時)