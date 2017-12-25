MLB》金鶯傷守護神 美媒籲：該送走馬恰多了！

金鶯季後試圖補強，連馬恰多也擺上貨架拋售。(美聯社)

友善列印
中時電子報

新球季還沒開戰，金鶯「守護神」布瑞騰(Zach Britton)就因訓練造成阿基里斯腱斷裂，至少缺陣6個月，金鶯不僅少了值得信賴的後防戰力，就連想拿他當交易籌碼的希望也落空，美媒建議金鶯若放長遠來看，如今是時候該認真著手進行曼尼馬恰多(Manny Machado)的交易了。

金鶯今年打出75勝87敗戰績，近六個球季首度以勝率不到5成結束球季；季後他們開始著手重建，包括布瑞騰跟馬恰多等人，都被擺上貨架。兩人都擁有實績，馬恰多明年年薪1140萬、布瑞騰1150萬，後年薪資得透過薪資仲裁決定，他們2019年後都將成為自由球員。

布瑞騰這一傷，對金鶯是雙重的損失；《ESPN》記者麥茲(Eddie Matz)推測即便他季中復出，也已折損他的交易價值，現在金鶯若放長遠來看，該把馬恰多送走。麥茲認為，馬恰多合約到期後，無意外會尋求大約，金鶯有把握簽回他、又想爭取世界大賽冠軍，就別考慮交易。

「因為有洋基，這兩件事很難成真。」麥茲直言，金鶯留住馬恰多機會不是零，但當洋基迎來史坦頓(Giancarlo Stanton)後，如果他們真的不打算競逐哈波(Bryce Harper)，轉而把目標放在馬恰多身上時，「很難想像金鶯甚至其他球隊，能跟他們競爭。」

再者，金鶯現在要爭取世界大賽冠軍，有洋基在也很難。金鶯跟洋基同屬美聯東區，他們今年在打線跟牛棚戰力上，還算夠水準，但先發輪值自責分率卻高達5.70，洋基還沒找來史坦頓就是已經如此，何況現在後防還少了布瑞騰，情況恐怕只會更糟糕。

麥茲建議，金鶯是小市場球隊，不易留住好的先發投手，又難從自由市場補強，既然問題出現，無論馬恰多、抑或是其他球員的交易都能嘗試。他舉光芒送走隆格利亞(Evan Longoria)跟白襪送走賽爾(Chris Sale)為例，「作為要放眼未來，而非只想每年進季後賽。」

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
NBA》火箭針對前役誤判提抗議 聯… NBA》回憶決賽G3 詹姆斯：該守杜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。