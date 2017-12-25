MLB》金鶯傷守護神 美媒籲：該送走馬恰多了！

2017年12月25日 12:57 中時電子報 蔡銘仁

新球季還沒開戰，金鶯「守護神」布瑞騰(Zach Britton)就因訓練造成阿基里斯腱斷裂，至少缺陣6個月，金鶯不僅少了值得信賴的後防戰力，就連想拿他當交易籌碼的希望也落空，美媒建議金鶯若放長遠來看，如今是時候該認真著手進行曼尼馬恰多(Manny Machado)的交易了。

金鶯今年打出75勝87敗戰績，近六個球季首度以勝率不到5成結束球季；季後他們開始著手重建，包括布瑞騰跟馬恰多等人，都被擺上貨架。兩人都擁有實績，馬恰多明年年薪1140萬、布瑞騰1150萬，後年薪資得透過薪資仲裁決定，他們2019年後都將成為自由球員。

布瑞騰這一傷，對金鶯是雙重的損失；《ESPN》記者麥茲(Eddie Matz)推測即便他季中復出，也已折損他的交易價值，現在金鶯若放長遠來看，該把馬恰多送走。麥茲認為，馬恰多合約到期後，無意外會尋求大約，金鶯有把握簽回他、又想爭取世界大賽冠軍，就別考慮交易。

「因為有洋基，這兩件事很難成真。」麥茲直言，金鶯留住馬恰多機會不是零，但當洋基迎來史坦頓(Giancarlo Stanton)後，如果他們真的不打算競逐哈波(Bryce Harper)，轉而把目標放在馬恰多身上時，「很難想像金鶯甚至其他球隊，能跟他們競爭。」

再者，金鶯現在要爭取世界大賽冠軍，有洋基在也很難。金鶯跟洋基同屬美聯東區，他們今年在打線跟牛棚戰力上，還算夠水準，但先發輪值自責分率卻高達5.70，洋基還沒找來史坦頓就是已經如此，何況現在後防還少了布瑞騰，情況恐怕只會更糟糕。

麥茲建議，金鶯是小市場球隊，不易留住好的先發投手，又難從自由市場補強，既然問題出現，無論馬恰多、抑或是其他球員的交易都能嘗試。他舉光芒送走隆格利亞(Evan Longoria)跟白襪送走賽爾(Chris Sale)為例，「作為要放眼未來，而非只想每年進季後賽。」

(中時電子報)