王炳忠改列被告？法務部次長蔡碧仲：不可指鹿為馬

2017年12月25日 13:12 中時 周毓翔

立法院司法法制委員會今針對《刑事訴訟法》相關議題檢討舉行公聽會。與會專家學者以近期王炳忠案為例，質疑檢察官長久以來有把證人轉被告的惡例。法務部次長蔡碧仲今(25日)全力反擊，蔡說王炳忠等人最後被無保請回，為何一再以為檢察官要把王炳忠等人由證人轉被告？

學者專家以及立委藉由這場公聽會質疑檢察官長久以來利用《刑事訴訟法》的漏洞，先是以證人身份約談，證人不能請律師，也沒有24小時期限保護，折磨人後再轉被告，且檢調搜索時應該也要讓證人可以有辯護人陪同，以維護權益，有修法必要。

蔡碧仲則表示，《刑事訴訟法》可以檢討，許多議題也是這幾年來司法界討論很久的事情。但不了解為何大家一直把過去的其他案例，拿來比擬這次的王炳忠案，「這是比擬不倫，各位有沒有積極證據認為我們有成見打算把王炳忠由證人改列為被告？」

蔡碧仲強調，即便王炳忠直播了整個過程，檢調過程中也沒以暴力脅迫，也沒有把他轉列被告，最後是無保請回，「為何各位對如此彰顯的事實，還要一再以為我們是要把他變成被告？」

蔡碧仲表示，對於搜索時律師到底能不能在場，大家都可以討論，不可指鹿為馬；對於是否有急迫性搜索？蔡碧仲表示，當下王炳忠進行了抗拒，且搜索是同時間點搜索，這就是必要性，如果24小時前通知，檢調機關到他的住所是還能搜到什麼？

(中時)