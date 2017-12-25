交通部提復徵150c.c.機車牌照稅　立委轟「別嚇人」

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交通部長賀陳旦日前說明對抗空污做法時，提到曾向財政部建議恢復150c.c.以下油料機車牌照稅，意外引發喧然大波，多名立委今在立法院輪番砲轟賀陳，不要讓人民感覺政府又在加稅，不成熟的政策別拿出來嚇人。賀陳表示，復徵機車牌照稅有檢討必要，且交通部提出多種配套，不單收稅一項。

立委鄭寶清指出，儘管恢復150c.c.以下機車牌照稅，政府每年至少可以有30多億元收入，但機車是中低收入與年輕人的主要通勤工具，交通部應慎重考慮，不要讓人民覺得政府又要加稅。

立委趙正宇認為，台灣狹小，到哪裡距離都很短，大部分民眾都是使用機車，可說家家戶戶都有機車，既然那麼多年免徵牌照稅，就不該再收，免得造成人民的壓力。

賀陳旦強調，150c.c.以下機車牌照稅是22年來沒有檢討過的措施，並非加稅，且這是財政部與相關地方政府主管的權責，交通部只能提出建議。他說，機車排放空污量只有大貨車的八分之一，但密度集中時，會造成環境傷害，仍應管制。

立委李昆澤批評，「不成熟的政策不要拿出來嚇人」，復徵牌照稅是重大事情，必須考慮人民負擔與配套，做好大眾運輸轉乘優惠、綠色運輸，交通運輸排碳量占全國14.6％以上，不能只提出復徵牌照稅。

(中時)

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