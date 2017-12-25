台中市柳川光景藝術 續展至明年3月

2017年12月25日 13:57 中時 盧金足

耶誕節到來，台中市政府發揮創意，在熱門景點柳川打造全國首座水中耶誕樹，並在已整治河段布置各式美麗的光景藝術，開幕至今已吸引近20萬人前往欣賞。水中耶誕樹配合耶誕節結束，將展至12月26日止，但週邊的超大禮物盒、浪漫鬱金香、玫瑰花海、橋下光廊道及七彩愛心樹等光景藝術，則持續展演到明年3月4日，歡迎踴躍參觀。

新聞局表示，今年市府在柳川打造全台首座水中耶誕樹，高達9公尺，自12月9日點燈後即成為全國矚目焦點，多家網路社群平台都推薦柳川為耶誕節必定要打卡朝聖景點；而耶誕樹及周邊的藝術燈景更讓整個柳川整治段絢爛奪目，夜晚更增添濃厚浪漫氣氛。短短17天活動就吸引近20萬人欣賞。

今年耶誕嘉年華系列活動中，隨著耶誕節的結束，新聞局主辦的「耶誕市集」將於25晚結束，水中耶誕樹則於隔天（12/26）結束；由水利局主辦的周邊「創意藝術光景展覽」則繼續展出至107年3月4日，歡迎民眾持續前往欣賞。

「創意藝術光景展覽」每日點燈時間為晚上5時30分至晚上10時，而適逢年節如耶誕節、跨年、元旦、除夕至初四(2月15日至2月20日)及元宵(3月2日)延長關燈時間到23時，繼續陪伴民眾過年；由於LED網燈脆弱，為保護光景設備及民眾安全，提醒民眾發揮公德心，拍照僅限於人行步道上，勿踏上草皮，也可避免觸電危險。

此外，市府自12月23日至25日連續3天於豐原陽明大樓前廣場舉辦的表演活動，也受到民眾熱烈歡迎。25日最後一天將由台語歌手蔡佳麟熱情獻唱，與大家一起歡度耶誕節。

(中時)