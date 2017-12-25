圖輯》迎接2018 全球慶祝耶誕節活動一覽

2017年12月25日 13:48 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）等多家外電報導，今日是耶誕節，猶如華人社會的農曆春節一般，對於歐美基督教地區而言，這就是迎接新的一年（2018）的開端。各大城鎮無不盡全力打扮，但受到氣候變遷的影響，卻讓不少北半球城市感到寒冷、卻無法迎來「白色耶誕節」。作為宗教中心的梵蒂岡，昨晚也在教宗方濟各（Pope Francis）帶領下，於聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）進行盛大的彌撒，為全世界的民眾祈福。此外，包含英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）、美國總統川普（Donald Trump）、西班牙國王菲利佩（King Felipe）都在此夜發表談話，祝福民眾擁有一個美好的耶誕佳節。

What's it like being an official #NORAD #Santa Tracker? Major Muro tells you what it's like to Track Santa with NORAD! #NORADSantaTracker pic.twitter.com/UwEM9tHYEg — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 2017年12月24日

打從1897年《紐約太陽報》（New York Sun），回應8歲女孩帕吉尼婭的問題開始，聖誕老人的存在與否，就成為多年來孩子與父母親之間「爭論」的話題之一。事實上，負責北極圈防衛任務的北美空防司令部（NORAD），從1955年開始，每年都會透過雷達「追蹤」聖誕老人送禮物的蹤跡，並即時回報給各地的孩童，如今谷歌（Google）也繼承這項傳統，利用更先進的GPS與地圖系統，讓大家能準確地知道，聖誕老人與馴鹿何時會將禮物送到你家。

澳洲雪梨的海灘上，穿著泳褲與聖誕樹合影的民眾。（圖/路透社）

新獨立的科索沃，兩名女童打扮成天使慶祝耶誕節。（圖/美聯社）

教宗方濟各抱著幼年耶穌，主持盛大的彌撒典禮。（圖/路透社）

瘋狂的聖誕老人與麋鹿正在玩水上活動。（圖/路透社）

美國總統川普（圖左）與第一夫人梅蘭妮亞（圖右）出席佛州棕櫚灘的耶誕活動。（圖/美聯社）

美國總統川普（圖右）與第一夫人梅蘭妮亞（圖左），在佛州棕櫚灘的聖誕樹下，向美國幼童致電慶祝聖誕節。（圖/美聯社）

受到耶路撒冷城（Jerusalem）爭議影響，也讓以巴兩邊的聖誕活動被外界關注，耶穌（Jesus）的誕生地伯利恆（Bethlehem）如今就屬於以色列國土，而巴勒斯坦也舉辦了彌撒與遊行，為該地的和平祈福。還有一群人，在大家歡慶耶誕與迎接新年之際，仍為保護安全和維持秩序忙碌，包含美英等國的軍隊，也紛紛在國內與海外基地內，舉辦盛大的耶誕派對，感謝這些勞苦功高的將士，美國副總統彭斯（Mike Pence）更在耶誕夜前夕祕密飛抵阿富汗，給了駐阿美軍一個驚喜。

英國女王伊莉莎白二世，也於耶誕夜當天發表談話。（圖/美聯社）

立陶宛的修士於聖誕夜當晚手持蠟燭遊行。（圖/美聯社）

耶穌誕生地伯利恆的主教座堂內，舉辦隆重的祈福彌撒。（圖/美聯社）

駐紮歐洲的美國陸軍，也在營區內舉辦盛大耶誕派對。（圖/路透社）

南半球的智利，聖誕老人搭船分送禮物。（圖/路透社）

與北半球期待大雪不同，位於南半球的澳洲、紐西蘭等地，由於地理環境不同，12月耶誕節正值他們的夏季，耶誕老人不穿紅色大衣，反而改穿熱情四射的比基尼和泳褲。更特別的是，當北歐、美加等多個偏北城市降下大雪之際，澳洲的阿德雷得（Adelaide）、紐西蘭的基督城（Christchurch）等地，卻將迎來新一波熱浪，氣溫恐上看30℃以上，讓這個聖誕節更加Hot!

(中時電子報)