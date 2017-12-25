這座山有點玄！陌生人登山會結緣 情侶來過必分手

2017年12月25日 13:48 中時 林承彥

情侶相約出遊本是快樂之事，但若有地方不小心踏足了，可能會導致分手之途，這樣的地方熱戀中的你們還敢去嗎？在台灣，傳說呂洞賓因追求八仙中的何仙姑被拒，就妒忌凡間熱戀中的情侶，如果情侶去上香，會遭到拆散，因此像是主祀呂洞賓的木柵指南宮就被視為情侶禁地。而在大陸，位於昆明市西郊15公里的西山竟被稱為「分手山」，相傳陌生男女爬西山會修成正果，要是情侶爬西山就會分手。

其實西山是昆明非常有魅力的景點，由華亭山、太華山、羅漢山等組成，相傳古時有鳳凰停歇，見者不識，呼為碧雞，西山也稱碧雞山，後因位於滇池以西，故名「西山」。西山森林茂密，花草繁盛，清幽秀美，景緻極佳，在古代就有「滇中第一佳境」的美譽。這麼美的地方怎麼會變成情侶禁地呢？目前有以下說法：

在很久很久以前，西山還是西山，滇池還是滇池，但滇池那時候水很清，而且下面有神靈，傳說從西山跳下去就能到達傳說的神的所在，永生過著快樂的生活。很多情侶在受到現實壓迫下，不能走到一起，就約定一起去西山跳滇池，多少年，有多少人上去，有男的跳，女的沒跳，女的跳，男的沒跳或者兩個人都沒跳，這些兩個或者一個下了西山，結果，當然是分手了。

終於有一天，有對情侶非常的相愛，毅然爬上西山的龍門，跳了下去，結果他們沒掉進滇池，而是被浮雲托上了天，做了龍門的門神，他們恩愛的過着神仙眷侶的生活，也憎恨那些愛情不專一的人們，踐踏龍門的神聖。為了避免悲劇的發生，也從此不讓人跳龍門了。當上西山的情侶，如果被門神發現他們有一方對愛情不忠，就會讓他們分手，如果去了西山，下山分手，那不一定是壞事情，或許是龍門門神替你斬斷無緣之人也說不定。

(中時)