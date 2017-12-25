名彩妝師朱正生獲獎當耶誕禮 學生遍及法、警有教無類

2017年12月25日 13:44 中時 洪秀瑛

獲領年度教學優良教學教師獎。（朱正生提供）

曾在警政單位授課。（朱正生提供）

曾在警政單位授課。（朱正生提供）

與年輕人打成一片。（朱正生提供）

在韓國東大門血拚。（取自臉書）

在韓國嚐美食。（取自臉書）

帶媽媽過耶誕節。（取自臉書）

上個月幫媽媽慶祝90歲生日。（取自臉書）

知名彩妝大師朱正生不久前第4度獲得「經國管理暨健康學院」師生票選年度教學優良教學教師前10名，這項榮譽是他今年得到最佳耶誕禮物，也是認真教學後學生們給他最直接的回饋，支持他繼續教學的動力來源。

朱正生曾帶領經國管理學院學生，參加2017第5屆美國密西MNS根國際菁英盃競賽，奪得「人體彩繪造型」及「晶鑽彩繪」兩項冠軍，獲頒「白金級技藝教授獎」，為該學院打響知名度，因此被學生們封為「彩妝教父」。

他也曾率領經國管理學院彩妝團隊，協助伊林模特兒經紀公司參賽，獲得第1屆COS大賽冠軍，更與伊林模特兒經紀公司赴廈門參加「星辰大海英雄出征」國際COS大賽，以電影特殊造型妝，榮獲第3名，評審讚揚其特殊造型功力足以媲美國際，因此在廈門打響「彩妝教父」名號。

有人說，只要不當學生的老師都是學生心中的好老師，暗指朱正生靠分數收買學生的心。對此，朱正生說，「除了學生票選，還要再經過全校老師評選會委員依照老師一整年的教學情況打分數，然後評選出來。這麼多位老師怎麼收買？何況現在的學生都很聰明」。

為了與學生們拉近距離，朱正生幾乎每天做功課，收集最新的彩妝流行相關造型知識，還要勤追劇、看電影，為的就是與學生有共同話題，甚至穿著打扮也要年輕化，他說「現在我都把他們當自己的好朋友，溝通起來比較沒距離」。除了了解年輕人喜愛的事物，他更從多年的教學經驗中找出學生最能接受的教學方式，採用簡易、快速法，讓學生快速獲得成就感、找到自信，再從中一步一步求精進。

日前，他和大姊抽空到韓國小旅行，在東大門逛街時，「一不小心」買了好幾大袋的衣服，也在路邊攤吃起最好吃的當地食物。他一時興起拿店家的攤子當背景拍了照片，放上臉書後，被好奇的學生追問「怎麼有這種福利」？其實他10多年前曾開服飾店，當時1年之內飛韓國的次數近50次，和東大門的店家早已是舊識。

朱正生除了在校授課，也常接受警政單位、女法官等不同單位邀請，在中廣新傳媒學苑擔任客座講師教彩妝課，學生遍及各行各業，有教無類，「回想10多年前無心插柳擔任講師至今，我已從教學中找到滿滿的成就感」。教學上，朱正生期望自己能帶領學生們走進專業領域，一起為美的事業盡一份心力，生活上，最希望的就是90歲母親一直健康、快樂。

(中時)