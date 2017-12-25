台灣虎航2018夏季早鳥優惠第三波開賣 大邱單程999元起

2017年12月25日 13:59 工商 張佩芬

台灣虎航2018年夏季班表早鳥優惠，預計將於本週三(27日)再開賣，同時提供促銷代碼「ITSUMMER」可使用。若是搜尋結果，於票價處有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票優惠價格再享9折優惠。消費者若未能搶得先機購入早鳥促銷優惠價，亦可藉由促銷代碼享受折扣價格，以回饋廣大虎迷對於台灣虎航的支持。

本次的促銷期間為2017年12月27日上午10:00起至2017年12月28日晚間23:59止，促銷的航線包括：桃園-大邱單程未稅早鳥促銷優惠999元起；高雄-沖繩那霸單程未稅早鳥促銷優惠1,099元起；桃園-岡山單程未稅早鳥促銷優惠價為1,199元起。

另為反應市場需求，台灣虎航自2018年3月25日起的夏季班表，也有許多增班計劃，如高雄-福岡航線將由現有的每週三班增為每週五班；高雄-東京成田將由現有的每週二班增為每週四班；高雄-沖繩那霸將由現有的每週二班增為每週五班；桃園-函館將由現有的每週四班增為每週五班；桃園-岡山將由現有的每週六班增為每日一班。

剩餘未開賣的航線預計將於明(2018)年初開賣，本次推出的優惠促銷搭乘期間為2018年3月25日至2018年10月27日，涵蓋明年的清明連假、端午節、暑期及國慶日，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至8天不等。

優惠機票數量有限，欲購從速。備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網 (www.tigerairtw.com) 購票。有興趣的民眾若是於搶票時未能較他人奪得先機購入早鳥優惠折扣價，請耐心嘗試，仍可藉由折扣碼入手相對優惠的票價。

(工商)