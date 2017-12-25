台灣虎航2018夏季早鳥優惠第三波開賣 大邱單程999元起

台灣虎航2018年夏季班表開賣海報。圖：台虎提供

友善列印
工商

台灣虎航2018年夏季班表早鳥優惠，預計將於本週三(27日)再開賣，同時提供促銷代碼「ITSUMMER」可使用。若是搜尋結果，於票價處有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票優惠價格再享9折優惠。消費者若未能搶得先機購入早鳥促銷優惠價，亦可藉由促銷代碼享受折扣價格，以回饋廣大虎迷對於台灣虎航的支持。

本次的促銷期間為2017年12月27日上午10:00起至2017年12月28日晚間23:59止，促銷的航線包括：桃園-大邱單程未稅早鳥促銷優惠999元起；高雄-沖繩那霸單程未稅早鳥促銷優惠1,099元起；桃園-岡山單程未稅早鳥促銷優惠價為1,199元起。

另為反應市場需求，台灣虎航自2018年3月25日起的夏季班表，也有許多增班計劃，如高雄-福岡航線將由現有的每週三班增為每週五班；高雄-東京成田將由現有的每週二班增為每週四班；高雄-沖繩那霸將由現有的每週二班增為每週五班；桃園-函館將由現有的每週四班增為每週五班；桃園-岡山將由現有的每週六班增為每日一班。

剩餘未開賣的航線預計將於明(2018)年初開賣，本次推出的優惠促銷搭乘期間為2018年3月25日至2018年10月27日，涵蓋明年的清明連假、端午節、暑期及國慶日，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至8天不等。

優惠機票數量有限，欲購從速。備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網 (www.tigerairtw.com) 購票。有興趣的民眾若是於搶票時未能較他人奪得先機購入早鳥優惠折扣價，請耐心嘗試，仍可藉由折扣碼入手相對優惠的票價。

(工商)

限塑擴大救地球！10萬店家不供免… 記憶體大廠台灣美光徵才 中市勞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。