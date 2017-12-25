記憶體大廠台灣美光徵才 中市勞工局接軌校園網羅人才

2017年12月25日 14:01 中時 盧金足

記憶體大廠台灣美光記憶體股份有限公司進駐台中，成為全台首座全自動化封測廠，也是台灣投資最大外商公司，預計在台招募千人，薪資福利優，中市勞工局率先與美光合作招募專案，前進校園搭起產業與校園媒合橋樑，協助美光在台第一波徵才即開啟成功道路。

中市勞工局啟動「幫缺工找人才校園巡迴列車」，主動出擊與美光進行合作走進校園，由美光人資幹部為應屆學生現身說法介紹封裝測試產業的經營現況及願景。並結合職涯顧問雙講師模式，讓有志投入高科技產業的青年，評估自己的職涯興趣及生涯規劃後，當場就透過勞工局辦理之美光單一徵才活動進行媒合。

「讓學生畢業即就業！」勞工局說，當天的活動初步媒合率高達70.68％，除美光外，幫缺工找人才列車今年度更與臺中福華飯店、六角國際事業股份有限公司及林新醫院等合作，成效斐然。勞工局長黃荷婷表示，台中擁有相當豐富的自然、人文資源，尤其位居中台灣的地點優勢，吸引各地優秀青年與熱門產業投入、深耕。

勞工局將持續提供缺工廠商客製化就業服務，如果青年有需求也會提供企業參訪、職業訓練、履歷撰寫、面試技巧輔導等服務，希望藉由跨單位、整體性就業措施，將青年所學與工作結合，縮短學用落差，更期待讓企業有意深根台中者尋覓優質人才。

勞工局指出，就業服務處將持續開展多元化的就業服務，尤針對明年即將進駐的三井集團創立中台灣最大規模OUTLET商場，緊鑼密鼓持續接洽，除提供大型的徵才活動之外，也會因應需求辦理客製化單一廠商徵才、啟動「幫缺工找人才列車」前進校園招募青年學子或是提供招募專頁宣傳等，期能協助廠商解決人力缺口，提供市民更優質的就業機會。

(中時)