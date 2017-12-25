好吃不油膩鹽酥雞 桃機熊厚呷最夯

熊厚呷推出套餐組合，經典套餐一份200元，內含了無骨鹽酥雞、炸花椰菜、炸豆干、炸香菇、炸杏鮑菇與深海魷魚，讓多種口味，一次滿足。（陳麒全攝）

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熊厚呷推出套餐組合，經典套餐一份200元，內含了無骨鹽酥雞、炸花椰菜、炸豆干、炸香菇、炸杏鮑菇與深海魷魚，讓多種口味，一次滿足。（陳麒全攝）

名列國民美食第一的鹽酥雞和珍珠奶茶是台灣最具代表性的小吃，在不管是出國登機前，還是回國第一餐，肯定要先來回味一下這些街頭國民美食，在桃機第一航廈的熊厚呷為方便旅客選擇，更推出各種組合套餐以利旅客們同時品嚐多種好滋味。

位在桃園機場一期航廈非管制區B1美食街，由新東陽承包經營，美食街內除了各種異國美食料理外，當然也有道地台灣味的國民美食，首推就是新東陽自營品牌的「熊厚呷鹽酥雞」了。

熊厚呷的鹽酥雞嚴選了ＣＡＳ去骨雞肉，裹上炸雞粉後，以新鮮的調和油當日現炸，不但保留了食材原味，而且外酥內嫩，讓人忍不住一口接一口，雖為在寸土寸金的桃園機場內展店，但價格平實，還健康不油膩，俗夠厚呷。

為了方便旅客選購，熊厚呷也有推出套餐組合，經典套餐一份200元，內含了無骨鹽酥雞、炸花椰菜、炸豆干、炸香菇、炸杏鮑菇與深海魷魚，讓多種口味，一次滿足，在外帶套餐上以紙盒與提袋包裝，讓旅客可以方便攜帶與食用，紙盒設計也很貼心，可以整個打開，若多人一起享用時，可以打開方便大家拿取。

新東陽自2012年開始經營桃園國際機場第一航廈綜合商場，樓層從B1至3F，新東陽總經理麥升陽表示，除新東陽自有商店外，還有知名品牌共同進駐，並設置舒適的公共空間供旅客休憩使用，成功打造台灣新門面，更榮獲「2014年金擘獎特優」殊榮。

店名：熊厚呷

位置：桃園機場一期航廈非管制區B1美食街

營業時間：早上10時到晚上10時。

餐點：鹽酥雞（小份55元，大份100元）、經典套餐 200元

(中時)

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