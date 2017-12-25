健康食品無療效 檢追加起訴負責人

2017年12月25日 13:59 中時 馬瑞君

龍騰瑞仕公司負責人王文欽等人，以直銷方式吸收4萬多名會員，未經許可販售宣稱調節血指、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等療效健康食品，現由臺中地院審理中；檢方另查出一名吳姓婦人在2年內長期服用該公司產品毫無改善，追加起訴王文欽等。

王文欽對外謊稱擁有美國生化博士學位、曾擔任聯合國WHO世界衛生組織研究所會員，以「TOTAL SWISS」品牌、透過直銷方式在不到2年內吸收8萬多名會員，對外販售未經許可、宣稱可以修護細胞、調節免疫等誇大療效的健康食品，營業額達32億元。

調查局臺中市調查處等去年9月同步搜索，查扣大批打著「TOTAL SWISS」品牌，誇大療效的營養食品「倍喜客」（大白）、「愛提維」（小紅）、「瑞斯維」（小白）。

該批健康食品宣稱療效可調節血指、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等等，吃了他的影養食品，細胞會充滿營養、活力，細胞健康後自然能修復受損器官。甚至有民眾誤信王男有生技專業，而放棄原本的抗癌療程、慢性病用藥。

案件還在審理中，檢方查出，龍騰瑞仕公司進口價每小瓶80元（小白）、100元（小紅），大瓶（大白）190元，卻以以3瓶一組6090元、會員優待價4700元高價售出。

吳姓婦人因有長期失眠、頭疼，患有自主神經系統疾患，2013年起每半年花2萬8350元購買全套優惠組；2014年3月又加碼買3萬3590元，2015年7月再加碼買5萬6700元，長期耐心服用，病情卻毫無改善。檢方再依詐欺罪嫌追加起訴。

(中時)