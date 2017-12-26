《時來運轉》眉角 – 林博泰：他「定期定額」包牌籃球特尾樂 抱走7千倍獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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、林博泰／台灣運彩總經理
影片：《時來運轉》眉角 – 林博泰：他「定期定額」包牌籃球特尾樂 抱走7千倍獎金

運彩「籃球特尾樂」簡單又好玩，只要猜中籃球比賽隊伍得分的尾數就中獎，獎項有4種，分別是「中1尾」獎金7倍、「中2尾」獎金70倍、「中3尾」 獎金700倍、「中4尾」 獎金7,000倍，所以，買「籃球特尾樂」1張100元，只要中4尾就有70萬獎金，可以買輛新車代步，如果買1,000元中4尾，獎金就高達700萬，可以買間新房入住，非常適合想要以小博大的消費者。

NBA剛開季不久，就有桃園市中壢投注站的消費者，固定挑選2場賽事，「定期定額」包牌買「籃球特尾樂」，以他11/20晚上買的「灰狼Vs. 黃蜂」及「溜馬Vs. 魔術」2場比賽的「籃球特尾樂」為例，選灰狼尾數0、2、4、6；黃蜂尾數2、4、6、8；溜馬尾數1、3、5、7；魔術尾數3、5、7、9，共256組(C4取1 X C4取1 X C4取1 X C4取1 =4 X 4 X 4 X 4 =256組)，毎組10元，共2,560元，比賽結果灰狼對黃蜂102比118，溜馬對魔術105比97，他購買組合當中的「2、8、5、7」那一組10元中了4尾獎金7,000倍，開心抱回7萬元。

籃球特尾樂，中4尾獎金7千倍，抱回7萬元。(台灣運彩提供)

「籃球特尾樂」非常適合想要以小博大的消費者「定期定額」包牌購買，可以自己選號，也可以交給電腦幫你自動選號，目前美國職籃例行賽正如火如荼的進行，喜歡觀看緊張刺激比賽的朋友們，不妨賽前開始「定期定額」包牌買張「籃球特尾樂」，也許您就是下一個中7,000倍的幸運兒。

(中時電子報)

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