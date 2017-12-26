牙齒越白越好？ 牙醫師：別再被媒體催眠了！

2017年12月26日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

每次看著電視上的明星，一開口就擁有一口白牙，真的是很令人羨慕，不禁也會想讓自己的牙齒變的更白，因此，市面上就出現了大量的美白牙膏、美白貼片，但牙醫師張草表示，牙齒並不是越白越好，反而要有一點「黃黃的」才健康。

牙醫師表示，牙齒黃黃的才是健康的象徵。(圖/shutterstock)

根據《良醫健康網》報導，牙醫師張草表示，他曾遇到許多父母來問「我的孩子剛長出來的新牙是不是有問題？很黃耶！可以弄白一點嗎？」但其實「黃牙」很好，牙齒略帶黃色，就代表鈣質足夠，有太多人都被媒體集體催眠了，其實那些演員明星，會擁有白的發亮的牙齒，都並非天然，都是牙醫努力的成果，有的是靠漂白、瓷牙、貼瓷片或其他等等昂貴治療的結果，更別提廣告，更是不可信。

其實真正質地好的牙齒都是略帶黃色的，恆牙比乳牙黃，而且後牙(小臼齒、大臼齒)比前牙(門牙、犬齒)黃，其實犬齒就比門牙看起來明顯的較黃了，那為何乳牙會比較白呢？那是因為乳牙早在媽媽肚子裡時就開始形成，胎兒所得到的鈣質都是從媽媽那裏分配過來的，所以相對的會比較白，也就是說，乳牙的鈣質較少。

有些人為了讓牙齒變白會去做牙齒美白。(圖/shutterstock)

張草更提出，恆牙在牙床形成的時間是在出生以後，牙齒內所含的鈣質則會決定出生後的食物，也就是說，牙齒在萌出後，你再補充多少鈣質也補不到牙齒裡面；若是出生後的鈣質攝取量足夠，牙齒就會有天然的米黃色，而且牙齒並非單一顏色，因為外層的牙釉質(琺瑯質)是白色半透明的，內層牙本質(象牙質)是黃色不透明的，兩層疊在一起後，就會產生顏色的層次變化，咬合面較白，越靠近頸部越黃。

有些人會去購買美白牙膏來刷，要注意成分，否則會越刷越黃。(圖/shutterstock)

有些人為了讓牙齒變白會選擇去做漂白，但小心，漂白是會將牙齒的部分色素與鈣質帶走，這樣做的話會使你未治療的蛀牙，變得更加嚴重，漂白僅適合用在去除牙齒的表面色素；另外有些人會用美白牙膏，想讓牙齒變白，但有些美白牙膏會利用粗糙粒子去摩擦牙齒，這會使你白色的牙釉質被破壞，而露出黃色的牙本質，因此只會越刷越黃。

因此張草建議大家，如果沒有什麼特殊的事，也沒準備要當大明星，牙齒顏色又在標準以內(就是跟大多數人沒有什麼不同)的話，那就請接受吧！

(中時電子報)