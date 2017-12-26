情定金莎！ 已婚男師「車震」國中妹 溫柔問：會痛嗎？

高雄市已婚男老師與1名校內國三女學生交往，男師2度邀女學生進行「手指車震」。(示意圖／Times of India Blogs)

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中時電子報

高雄市已婚男老師與1名校內國三女學生交往，男師2度邀女學生進行「手指車震」，完事後，女學生衣衫不整走出男師轎車，被其他老師發現後，事件才因此曝光。

據《東森新聞雲》報導，女學生是手球隊員，男師是體育老師，2人因此熟識，國三那年，男師送上金莎巧克力做為告白禮物，女學生則是點頭答應交往。女學生的同學指出，曾她陪到校內某大樓與男師幽會，對方還說，常與該名男師親親、愛撫、去地下室睡覺等話語。

女學生2度進到男師轎車內，一同到地下室「手指車震」，男師伸手脫去女學生制服並搓揉胸部，並要她跨坐在大腿上，脫去其內褲至膝蓋，指侵猥褻得逞。直到女學生衣衫不整的走出男師轎車，被經過的美術老師發現，才讓這起事件曝光。

女學生到案後指出，因欣賞男師球技以及教導，才會答應交往，男師也徵得其同意才將手指插入下體，還會溫柔詢問「會不會痛？」她難過表示，不知道事情會這麼嚴重。

至於男師到案後，僅承認有與女學生交往，否認犯行。不過，由於男師罪證確鑿、未通過測謊，高雄地院認為其罪刑明確。法官認為，2人雖兩情相悅，但男師已婚、女學生未滿16歲，逾越師生分際，事後也毫無悔意，依「對14歲以上、未滿16歲之女子性交、猥褻」等罪嫌，合併判處男師2年徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)

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