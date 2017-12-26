6女戰7男群交照瘋傳 「公廁團」引起網路熱議

2017年12月26日 00:02 中時電子報 呂承哲

來群交活動的女生大多有男友。（圖／翻攝自Dcard）

自稱是中間那位裸女的女網友稱「我們才大一」。（圖／翻攝自Dcard）

近日，在社群軟體「Dcard」有網友發1篇貼文，表示「要找公廁主人」，在網路引起熱議。這篇貼文還附上1張3名裸女背對鏡頭照的IG貼文截圖，內文顯示當天有6女7男群交，當中不少人都各自有另一半，引發網路熱議，事件在網路上引發熱烈關注。

這篇IG貼文截圖內容寫道：「那天是六位女生與七男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的回去了，說去看電影的也回家了。看著一個個滿意地穿上各種顏色在接觸面沾著乾掉體液的內褲與外褲外裙。」

這篇貼文還被轉到PTT上分享，意外釣出另1張截圖顯示「女主角跪趴的姿勢，依序從後面放入戴著套不同男人身體的一部份，此時，男朋友突然傳訊息來，於是。#研究發現參加活動的女生九成都有男朋友#偷吃秘密基地#女主角竟然說可以PO因為很刺激。」

這位網友就蒐集PO文備份，在Dcard上貼文，此時有1名「自稱」是中間那位裸女的朋友的東華大學女網友，在貼文底下留言稱「這張照片沒有經本人同意，拜託刪掉吧！我們才大一…」、「她只是觀察員而已(她單身)，真的沒有幹嘛 照片是被要求，怎麼知道會被發」，遭網友回覆「看到屁股就知道是盆友？」、「覺得留言的應該是本人」。

還有網友留言，這個IG貼文的攝影師本身就會以約拍之名，行舉辦群交趴之實，還有網友留言表示「好幾個月前的事了，現在才爆出來」，並貼出另外一張1女戰5男群交照。

如今，此篇貼文已被刪除，但有更多文章在討論這個「公廁團」內幕，網路討論反而更加熱烈。

(中時電子報)