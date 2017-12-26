睽違1年喊「問心無愧」告網友 王寶強出軌妻微博嗆聲！

2017年12月26日 00:01 中時電子報 吳品瑤

大陸男星王寶強去年8月婚變消息曝光，爆料老婆馬蓉出軌自己的經紀人宋喆，誇張的行徑被外界罵翻，沸沸揚揚鬧了一大段時間，而馬蓉之後也不更新微博，甚至鮮少出現在大眾面前，今晚間她睽違一年終於更新了微博，透露「金兔子耳朵」這個帳號從去年8月18日起就無法正常登陸，之後竟出現「冒名者」發文，以及網路上的傳聞、人身攻擊謾罵等，都對她的家人產生了傷害，因此嗆聲將對這些採取法律途徑予以處理。

王寶強與馬蓉婚變後，外界明顯一面倒同情男方，馬蓉今po微博表示王寶強離婚聲明引發了社會輿論，但自己做為「年輕但不妄為的母親」，她稱沒有第一時間捍衛自己的尊嚴，而是選擇扛起母親責任「去減少這件事情對兩個孩子的影響」，也表示對於這段婚姻「十年家庭，生兒育女，付出所有，問心無愧！」，相信中國法律會給她公正公平的答案。

此外，馬蓉也標記了王寶強，向他「第一次也希望是最後一次」在網路上喊話，「一個家庭的變故本不應成為社會話題，但事已至此，你可以繼續說你想說、做你想做。但作為一位父親，希望你可以思考下你的所言所行是否會對兒女的身心健康及成長造成傷害？也希望你做好了面對孩子們長大成人後目光的準備！」，似乎蓄勢待發，準備反擊。

(中時電子報)