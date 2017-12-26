耗資7億台幣近年最鉅製作《天上再見》法男星帥臉全毀

2017年12月26日 00:07 中時 潘鈺楨

比斯卡亞以大把鈔票製成的太陽面具，譏諷人們的盲目拜金。（海鵬提供）

法國影壇最新竄起的俊帥男星比斯卡亞（Nahuel Pérez Biscayart），不僅成為南特影展史上最年輕影帝，他在最新作品《天上再見》（See You Up There）即使面容全毀，卻以「眼技」照常吸睛200萬觀眾，成為票房當紅炸子雞，更獲美國《好萊塢報導》盛讚「表演令人震撼！」

有趣的是，比斯卡亞在《天上再見》飾演一名遭到毀容、無法言語的畫家，片中雖只能露出半張臉，台詞也不到10句，他卻從畢卡索作品中扭曲的臉、汲取了創作靈感，親手創出38款美侖美奐的華麗面具，不僅個個造型獨特，更精準傳達他人生的悲歡離合。該片耗資7億台幣拍攝，法國票房迄今已大破4.6億台幣。

俊美無比、「眼技」驚人的比斯卡亞，原籍阿根廷，他雖年輕、卻最擅長詮釋複雜情感，一雙圓大眼睛教人印象深刻。18歲便進入阿根廷影壇的他，南特影展封帝後星運大開，不少國際名導指名要他，最新作品就是法國名導亞伯杜龐帝（Albert Dupontel）的新片《天上再見》。

比斯卡亞在該片戲份極為吃重，但讓人驚訝的是，他竟從頭到尾都得戴著面具演出，並僅能靠著半張臉來表演。但這一點都難不倒他，不僅片中大飆「眼技」，更透過38款華麗面具，「面面俱到」將喜、怒、哀、樂詮釋得絲絲入扣。

創下法國近年最鉅製作紀錄的電影《天上再見》，改編自「法國諾貝爾」龔古爾文學獎（Goncourt Prize）同名獲獎小說。該片劇情描述：俊帥的畫家愛德華（比斯卡亞 飾），在亂世中擲畫筆、提長槍上戰場，卻為拯救同袍，遭無情砲火轟掉半張臉。他假裝戰亡，強忍內心情感，戴著面具、隱姓埋名在巴黎賣畫維生，並意圖對這個金錢至上的慾望世界，展開一場翻天覆地的復仇計畫。電影1月12日在台上映。

(中時)