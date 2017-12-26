咬到它好運一整年！傳說中的「國王派」這樣玩

台北君悅酒店推出主顯日必吃甜品「國王派」。（台北君悅酒店提供）

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若吃到「國王派」裡的小瓷偶，象徵好運一整年。（台北君悅酒店提供）

在西方國家傳統中，1月6日主顯日時，都要吃一款傳統糕點「國王派」，特點是會在派裡藏一隻小瓷偶，分食派的時候吃到瓷偶就有幸運一整年的象徵，台北君悅酒店法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）率領甜點團隊，即日起至2018年1月25日止，在Baguette禮品‧烘焙坊推出原味（7吋680元）與栗子口味（7吋750元）的2款「國王派」，派中內藏的小瓷偶更是由博主廚親自設計，並遠自法國限量訂作。

傳說，東方三聖人觀察星象後得知耶穌誕生，便帶著黃金、乳香與沒藥，趕赴耶穌誕生的馬槽朝聖，由於是在1月6日抵達，後人將這天訂為「主顯節」或「三王朝聖日」。在主顯節這天，在西方傳統禮節上要吃「國王派」，「國王派」是一種在上下2個圓形千層生麵團中，放入杏仁奶油內餡後加以烘烤的酥皮點心。

吃國王派時，也有一個有趣的遊戲規則。首先，在座最年幼者要藏身桌下，由主人或年紀最長者切派，切好的一塊派就要請藏身桌下的人指定給某位成員，誰吃到派裡的小瓷偶，就是幸運的國王，而成為國王的幸運兒，不僅象徵來年一切順利，更可在現場指定一位王后，要求對方完成一個任務。「國王派」就是這麼一道在熱鬧繽紛的愉悅氣氛中，大家一起享用的傳統甜點。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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