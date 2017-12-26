多元數位學習 中市引進PaGamO線上遊戲共學平台

2017年12月26日 11:11 中時 陳世宗

台中市政府教育局推動多元數位學習，25日與台灣大學電機工程學系教授葉丙成所帶領的線上遊戲學習團隊「幫你優」公司，簽訂「台中市學校遊戲式學習合作備忘錄」，於台中市國中小課程引進「PaGamO遊戲學習平台」；以數位共學的方式鼓勵學生課餘自主學習，也可運用於補救教學。教育局長彭富源表示，也將推廣各校作為寒、暑假作業使用，延續學習效益。

教育局表示，「PaGamO」以台語「打Game學」諧音命名，透過電競激發學習動機，2014年獲得全球教學創新大賽總冠軍，備受各界肯定；「幫你優」公司執行長葉丙成持續積極與各大出版社、全民英檢等單位合作，匯集題庫，充實寓教於樂的學習資源。

此次簽訂的合作備忘錄為期5年，合作內容包括雙方共同舉辦競賽及推廣活動、教師操作研習訓練等。台中市國中小師生使用Open ID模式即可登入，「幫你優」公司並可利用後台資料庫，提供學生在PaGamO進行學習能力檢定、測驗，再加以大數據分析，回饋於學習成效分析及教育政策擬定等層面。

葉丙成表示，「幫你優」公司後台數據分析顯示，學生玩PaGamO的成效，有7成時間在學習、3成時間在遊戲。這款遊戲以親師共用平台的理念設計，用線上遊戲翻轉教育，激發學生學習動機及興趣。

教育局長彭富源說，透過共學平台，教師可以上傳影片、文章等作為學習任務，並以攻城掠地、合作打敗大魔王等方式，吸引學生學習；同時，學生及教師都可以上傳解法，訓練學生表達能力，符合寓教於樂的目標。台中市將鼓勵各國中小運用於學期中，進行補教教學及課餘自主學習，也將推廣各校作為寒、暑假作業使用，延續學習效益。

教育局強調，台中市持續推動數位學習，結合e化教室設備、搭配教材資源庫，豐富遠距教學內容，建立不受時空限制的個人化學習環境，盼透過PaGamO遊戲式學習活動，更貼近孩子的需求，引導適性發展，也朝弭平資訊落差的目標邁進。

(中時)