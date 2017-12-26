12月26日三大報頭版要聞

2017年12月26日 07:36 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

‧台北市長柯文哲25日上任滿3周年，特地選在南港車站舉辦記者會，宣告市府明年打造「東區門戶計畫」力拚連任。不過有民調顯示，市民對柯最有感的政策竟是「不知道」，柯表示，他反對亮點政治，不需做太多不切實際的事，政治要落實在生活，這是他的政治理念，就看市民能否接受。

‧高雄市長陳菊25日舉行任內最後一場就職周年記者會，她說：「零舉債，我們做到了！」還強調讓下任市長有餘裕推動市政建設。至於有沒有話要對經常批評高雄財政的柯P講，陳菊說：「我們是對高雄市民負責，過程中忍受很多人的譏笑諷刺，很高興可以公開地說我們不用再舉債了。」

‧環保署宣布，明年元旦起擴大限制塑膠袋使用並同步展開稽查，新增7類業者不得免費提供購物塑膠袋，包括書局文具店、手搖飲料店、西點麵包店及藥妝店等，預計有8萬家業者受到影響，每年可減少15億個塑膠袋，業者若違規提供塑膠袋，將遭處6000元罰鍰。但新增管制對象排除夜市、傳統市場及攤商，環保團體認為減塑力道仍有待加強。

‧立法院社環委員會昨初審通過《勞基法》增訂「天災假」相關條文，送交黨團協商，預計明年新會期處理。雖朝野立委均支持「天災假」入法，但交通部考量「疏運」需求，希望交通業者得排除在外，勞動部則認為，各行各業難一體適用，在執行上恐有困難。

◎旺報

‧面對國際經貿摩擦和糾紛不斷，大陸商務部部長鐘山25日強調，2018年將著力推動消費升級、保持外貿穩定成長、深化「一帶一路」經貿合作、拓展全方位經貿合作。力求在2020年前，進一步鞏固經貿大國地位；2035年前，基本建成經貿強國。

‧今年開年面對國際經貿保護主義、反全球化等逆流，大陸進出口及經濟成長可說是逆流而上，繳出了一張耀眼的成績單，連過去數年因「去產能」，導致成長趨緩的工業產出今年都有不錯的成長，可以說大陸經濟已經過了最困難時期；展望明年，大陸經濟成長動能依然會保持良好慣性，值得關注較大的不確性，可能出現在國際政治等非經貿領域中。

‧大陸電子商務發展快速，「物流」成為推動電商發展的要素，大陸交通部25日指出，將加速推進郵政、快遞企業與現代製造業、現代農業、跨境網購協同，推廣「高鐵+快遞」聯合營運模式和「智能快件箱」的建設。交通部並規畫在2018年新增高速公路通車里程5000公里。

‧在台灣長大的中共十九大黨代表、上海復旦大學外國語學院副院長盧麗安，昨天在大陸「中華全國台灣同胞聯誼會」（簡稱全國台聯）理事會議選舉中，當選排名第一的副會長，會長由全國台聯黨組書記黃志賢出任。北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫的妻子、全國人大代表陳雲英也當選副會長。

◎工商時報

‧大陸官方整治汙染，衝擊台商大本營昆山。昆山市昨（25）日宣布，由於吳淞江水質較差未能達標，沿線共3個斷面流域的企業即日起全面停產近3周。當地台商透露，本次受影響企業共約270家，其中台商占了近半數，包括南亞、台玻、研華、富士康等台商廠區都在停工範圍內，影響甚鉅。

‧金金分離的監理政策，金管會主委顧立雄昨（25）日表示，將訂出明確界線，並以法規明訂，預計2個月內提出；至於政府100％持有的公股銀行、及泛公股銀行，若都由財政部指派董事代表，即可不適用競業禁止的規定。

‧金管會昨（25）日公布，已要求年底前所有上市櫃公司都必須設有獨立董事，預估年底獨董人數應會破4,200多人，且並沒有公司反應「找不到獨董」，但金管會將持續觀察各公司獨董出任、表達意見及辭任情況。立委費鴻泰昨天在財委會質詢時表示，樂陞案後追究獨董責任，以致出現獨董逃亡潮，且外界認為如台積電獨董一年報酬可能有100萬美元，但實際上一般新創公司獨董酬勞才10～20萬元，又要負無限責任，造成企業根本請不到獨董。

‧美國升息、稅改會不會牽動外資撤離？金管會主委顧立雄表示，今年到目前為止外資仍是淨匯入87.13億美元（約新台幣2,611億元），近來是外資的耶誕到新年假期，依往年經驗，這時外資較不會關注台股，因此外資動向，可能要新曆年後才能比較確定。

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(中時電子報)