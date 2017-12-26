12月26日三大報頭版要聞

12月26日三大報頭版要聞

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中國時報

施政3周年 北高市長較勁》柯文哲：反對亮點政治

‧台北市長柯文哲25日上任滿3周年，特地選在南港車站舉辦記者會，宣告市府明年打造「東區門戶計畫」力拚連任。不過有民調顯示，市民對柯最有感的政策竟是「不知道」，柯表示，他反對亮點政治，不需做太多不切實際的事，政治要落實在生活，這是他的政治理念，就看市民能否接受。

施政3周年 北高市長較勁》陳菊：高雄首次零舉債

‧高雄市長陳菊25日舉行任內最後一場就職周年記者會，她說：「零舉債，我們做到了！」還強調讓下任市長有餘裕推動市政建設。至於有沒有話要對經常批評高雄財政的柯P講，陳菊說：「我們是對高雄市民負責，過程中忍受很多人的譏笑諷刺，很高興可以公開地說我們不用再舉債了。」

明年元旦起 禁止一袋一杯

‧環保署宣布，明年元旦起擴大限制塑膠袋使用並同步展開稽查，新增7類業者不得免費提供購物塑膠袋，包括書局文具店、手搖飲料店、西點麵包店及藥妝店等，預計有8萬家業者受到影響，每年可減少15億個塑膠袋，業者若違規提供塑膠袋，將遭處6000元罰鍰。但新增管制對象排除夜市、傳統市場及攤商，環保團體認為減塑力道仍有待加強。

天災假入法 出勤加倍給薪

‧立法院社環委員會昨初審通過《勞基法》增訂「天災假」相關條文，送交黨團協商，預計明年新會期處理。雖朝野立委均支持「天災假」入法，但交通部考量「疏運」需求，希望交通業者得排除在外，勞動部則認為，各行各業難一體適用，在執行上恐有困難。

◎旺報

建經貿強國 陸2035年前達陣

‧面對國際經貿摩擦和糾紛不斷，大陸商務部部長鐘山25日強調，2018年將著力推動消費升級、保持外貿穩定成長、深化「一帶一路」經貿合作、拓展全方位經貿合作。力求在2020年前，進一步鞏固經貿大國地位；2035年前，基本建成經貿強國。

陸經濟風險 在非經濟因素

‧今年開年面對國際經貿保護主義、反全球化等逆流，大陸進出口及經濟成長可說是逆流而上，繳出了一張耀眼的成績單，連過去數年因「去產能」，導致成長趨緩的工業產出今年都有不錯的成長，可以說大陸經濟已經過了最困難時期；展望明年，大陸經濟成長動能依然會保持良好慣性，值得關注較大的不確性，可能出現在國際政治等非經貿領域中。

邁交通強國 陸高速路增5千公里

‧大陸電子商務發展快速，「物流」成為推動電商發展的要素，大陸交通部25日指出，將加速推進郵政、快遞企業與現代製造業、現代農業、跨境網購協同，推廣「高鐵+快遞」聯合營運模式和「智能快件箱」的建設。交通部並規畫在2018年新增高速公路通車里程5000公里。

陸全國台聯 盧麗安當選副會長

‧在台灣長大的中共十九大黨代表、上海復旦大學外國語學院副院長盧麗安，昨天在大陸「中華全國台灣同胞聯誼會」（簡稱全國台聯）理事會議選舉中，當選排名第一的副會長，會長由全國台聯黨組書記黃志賢出任。北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫的妻子、全國人大代表陳雲英也當選副會長。

◎工商時報

昆山傳下停工令 台廠忐忑

‧大陸官方整治汙染，衝擊台商大本營昆山。昆山市昨（25）日宣布，由於吳淞江水質較差未能達標，沿線共3個斷面流域的企業即日起全面停產近3周。當地台商透露，本次受影響企業共約270家，其中台商占了近半數，包括南亞、台玻、研華、富士康等台商廠區都在停工範圍內，影響甚鉅。

顧立雄：金金分離將入法

‧金金分離的監理政策，金管會主委顧立雄昨（25）日表示，將訂出明確界線，並以法規明訂，預計2個月內提出；至於政府100％持有的公股銀行、及泛公股銀行，若都由財政部指派董事代表，即可不適用競業禁止的規定。

93％獨董 年薪不到200萬

‧金管會昨（25）日公布，已要求年底前所有上市櫃公司都必須設有獨立董事，預估年底獨董人數應會破4,200多人，且並沒有公司反應「找不到獨董」，但金管會將持續觀察各公司獨董出任、表達意見及辭任情況。立委費鴻泰昨天在財委會質詢時表示，樂陞案後追究獨董責任，以致出現獨董逃亡潮，且外界認為如台積電獨董一年報酬可能有100萬美元，但實際上一般新創公司獨董酬勞才10～20萬元，又要負無限責任，造成企業根本請不到獨董。

外資動向 顧立雄：新曆年後明朗

‧美國升息、稅改會不會牽動外資撤離？金管會主委顧立雄表示，今年到目前為止外資仍是淨匯入87.13億美元（約新台幣2,611億元），近來是外資的耶誕到新年假期，依往年經驗，這時外資較不會關注台股，因此外資動向，可能要新曆年後才能比較確定。

(中時電子報)

多元數位學習 中市引進PaGamO線… 影》揭密！停車場怎麼賺 無人商…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。