台北東區CYCLO洛城牛肉粉 用「美」味奢華了越南小吃

2017年12月26日 07:48 工商 姚舜

帶有脂肪的「黃金胸肉」，位在牛前胸部位，只有台灣在地牛肉才切得出這部位。（圖／姚舜攝）

〈越式生春捲〉在米皮內層抹了雞油，再包捲火腿、鮮蝦、米線、黃瓜、紅蘿蔔與花生醬入餡，最上層還用魚子增鮮，非常華麗。（圖／姚舜攝）

台北東區頂好商圈巷內的〈CYCLO洛城牛肉粉〉，無論是店招或店內裝潢都不易讓人了解這是一家「什麼店」，殊不知，它其實是國內第一家「美式越南河粉店」，知味識途的美食部落客與曾在美國西岸留學的朋友談到〈CYCLO〉，都會豎起大姆指給它一個讚，並稱這裡的河粉為「台北城市最讚的越南河粉」。

〈洛城牛肉粉〉內有6種牛肉餡料，是〈CYCLO〉菜單上人氣招牌美食。（圖／姚舜攝）

享受〈CYCLO洛城牛肉粉〉可以自由選擇不同國籍與部位牛肉，吃出不同口感與風味。（圖／姚舜攝）

〈西貢炸春捲〉是以越南「米紙」包捲豬肉、粉絲、木耳、洋蔥與胡蘿蔔作餡再油炸，外皮薄脆、內餡澎湃。（圖／姚舜攝）

深受中華飲食文化影響的越南河粉，是越南的國民美食，隨著越南新住民增加，如今在台灣各地都不難吃到這越南人早也吃、晚也吃的常民吃食。不過，〈CYCLO洛城牛肉粉〉的河粉是「美國式越南河粉」，加上年輕老闆葉吏循「將小吃店當美食餐廳經營」，食材用料不手軟，烹調料理不偷工，所以在競爭激烈的外食餐飲市場闖出了名號、建立了口碑，除吸引很多ABC來此「回味」，採訪過程中更不時可見穿著入時的飲食男女，或是企業名流搭著黑頭車到此，坐在木頭長板凳上大快朵頤。

葉吏循家族本就經營餐飲業，奶奶是西門町老字號川菜餐廳〈黔園〉的創辦人，從小他在美國長大，大學念完後曾在旅行社工作並幹上了主管。旅行社為拓展版圖派他去中國，他去了半年後感覺自己不適應，於是想回台創業。5年前，他以越南話的「三輪車」以〈CYCLO〉為名開了全台第一家美式越南河粉店，因為店裝融入了「潮」元素，加上河粉味道好，所以爆紅，除在台北成功發展連鎖，還西進彼岸廈門開了2家店。

用蝦醬醃漬後再沾粉油炸的〈南洋蝦醬雞翅〉，口感與風味非常誘人，搭配用肉桂粉與蜜糖煮過的鳳梨一起入口，酸甜滋味非常曼妙。（圖／姚舜攝）

〈海鮮河粉〉內有2尾鮮蝦、蛤蜊、鮑魚片與叉燒肉，用豬骨與雞骨熬的湯頭內還加了蝦油，每碗只要230元。（圖／姚舜攝）

〈星咖哩牛腩飯〉的咖哩是印度咖哩，牛肉是牛肋條，將溫泉蛋劃破後拌著吃，非常美味。（圖／姚舜攝）

成功來得太快，葉吏循滿腦子只想「做大」，將全部心力都放在海外展店，將台灣事業交給合夥人負責，本尊沒盯著，〈CYCLO〉的品質亦出了狀況。為了顧好品質與維謢好不容易建立的品牌，葉吏循決定「砍掉重練」、壯士斷腕收掉其它門市，只留下台北東區頂好商圈一家店，「好好做，慢慢做」，重新擦亮金字招牌。

美國是移民國家，越南河粉在美國比在台灣更早受到一般人的歡迎，許多曾在美國工作生活或留學的台灣人，在美國最常吃的亞洲平民美食就是越南河粉。葉吏循說，自己念書時每星期至少要吃3次越南河粉，也就是看好「各色人等」對越南河粉的接受度高，所以他才決定創業開店賣河粉。

〈石板雞肉串〉 融合了南洋沙嗲的概念，以去骨雞腿肉串烤後沾醬傳遞美味。(圖／姚舜攝)

〈CYCLO洛城牛肉粉〉提供道地越南河粉、粄條和雞蛋細麵3種不同麵體讓客人選擇。（圖／姚舜攝）

為了學做越南河粉，葉吏循先是在洛杉磯越南人開的河粉店打工，只是這樣學實在太慢，於是他索性付學費，向當地越南老僑請教烹製河粉的食材用料與工序，學到融會貫通後才返台開店。

「美國可以買到各種好食材」，葉吏循表示，美式越南河粉與傳統越南河粉最大的不同處是，美國人喜歡吃肉，當地越南河粉店多用美國牛肉入饌，「肉用得好，味道自然跟著升級」。他強調，這也是〈CYCLO〉主打「牛肉粉」的主要原因。

〈CYCLO洛城牛肉粉〉的〈甘蔗汁〉，是將產自埔里的紅甘蔗榨成汁，再煮過冷凍，甜而不膩。（圖／姚舜攝）

葉吏循的家人經營西門町〈黔園川菜〉，從小對料理美食即非常有概念。（圖／姚舜攝）

位在台北頂好商圈的〈CYCLO洛城牛肉粉〉，店裝設計帶有時尚元素，讓小吃店變身為一潮餐廳。（圖／姚舜攝）

葉吏循的家族從事餐飲業，自小就培養「美食DNA」，加上自我要求的強烈成就動機，所以他「以開餐廳的規格來賣河粉」，且對食材用料講究，工序不厭其繁，味道當然不是小吃店可以並論。

〈CYCLO〉的河粉湯頭，是用牛大骨與膠質豐的牛膝，加了洋蔥、薑、八角與豆蔻熬煮。牛肉粉的牛肉則除美國與紐澳不同部位，還有國產牛的「黃金胸肉」可以選擇，這是用台灣溫體牛肉精修切割出來的部位，因帶著脂肪，故口感柔嫩中帶著韌度，且味道甜。而除道地的越南河粉外，麵體並另外提供粄條與雞蛋細麵讓客人選擇，單是這樣的備料，對一般餐廳而言就是一大工程。

〈CYCLO〉除了賣美味河粉，並將加州料理精神帶進了餐廳，菜單上除可以點到〈西貢炸春捲〉，以及〈越式生春捲〉等升級版越南常民美味，更有與焦糖鳳梨搭配的〈南風蝦醬炸雞翅〉，印度風味的〈星咖哩牛腩飯〉、用切達起司醬提味的〈加州肉醬薯角〉、慢烤的〈法式鄉村豬肋排〉，以及〈石板雞肉串〉等菜餚。也就是因為「不只是一家河粉小食店」，〈CYCLO〉才能在地價租金昂貴的台北東區立足並受到飲食男女的喜愛呀。

(工商)