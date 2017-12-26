蔡丁貴：民進黨政權大概快完蛋了

2017年12月26日 07:50 中時電子報 謝雅柔

行政院長賴清德昨在政委會議中宣布，行政院發言人徐國勇將接任政委，徐國勇證實消息無誤，但由於他將續兼發言人，未來督導協調部會的業務尚未確定。對此，自由台灣黨主席蔡丁貴直言，民進黨政權自執政以來，很多重要的職位都長時間懸空，最後才捉襟見肘之下補實，「民進黨政權大概快完蛋了」。蔡丁貴這番言論也引來網友議論。

蔡丁貴昨晚在臉書貼文指出，一個好的統治團隊應該人才越來越多，民進黨政權自執政以來，很多重要的職位都懸空很長一段時間，最後才捉襟見肘之下補實。他說連行政院也出現這樣的狀況，實在是敗相已露。

「行政院發言人不重要嗎？」蔡丁貴說這一段時間如果沒有徐國勇的三寸不爛之舌，民主黨政權的支持度可能已經是個位數了。他說問題是，如果有其他部會需要徐國勇來督導，那就請這個部長走路，由徐國勇直接接手，發言人就另請高明。

蔡丁貴說民進黨政權一直不敢放手任用跟黨內派系沒有人脈關係的人才，政府部門仍然停留在派系分贓的考量包袱之下。他說民進黨取得政權之後，人才庫無法成長，中國國民黨留下的問題一一浮現無法解決，民眾期待落空轉為民怨，支持者轉為反對者，來去差距兩倍，政權危矣！

針對蔡丁貴這番言論，有些網友表示認同，並表示「蔡丁貴雖一向智障，但這次說得倒有理」、「這次問題點有說到啊，很多職務空很久 最後才隨便找人」、「從這項人事命令來看，錠跪沒說錯，蔡賴政權崩潰應該確定了」、「選前承諾都當放屁，不完蛋才有鬼」、「差不多該下台了」、「徐國勇是民代性質的類型，拿去行政體系整個錯亂」。

此外，也有網友吐槽蔡丁貴，並表示「你是推民進黨一把的人」、「丁丁只覺得民進黨怎搞到一個人才當兩個用，但正常人覺得民進黨是一個廢材要占兩個缺」、「姑婆勇如果有三寸不爛之舌就不會一直被笑姑婆勇了」、「那張嘴根本扣分吧，每次看到他的臉就有氣」、「笑死，徐國勇才是其中的元兇吧」、「他只是風向對了...蔡沒支持他心中台獨才在罵而已」、「18貴:讓我接政委 民進黨才有救」。

(中時電子報)