NBA》美媒：花錢買三分球 籃網成冤大頭

籃網克拉布(左)持球進攻。(美聯社)

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中時電子報

布魯克林籃網季外從拓荒者買來他們朝思暮想的後衛克拉布(Allen Crabbe)，成為籃網全隊身價最高的球員，年薪1933萬美元，這筆錢花得究竟值不值呢？至少在《紐約郵報》看來，籃網這筆錢不如花在別的地方。

克拉布是得分後衛，平均每場可得10.3分，籃網看上他46%投籃命中率與40%三分球命中率，曾經出價4年7500萬美元，雖被拓荒者多留1季，但最後還是到手了。不過轉隊之後克拉布的命中率跌至39.2%，三分球命中率36.4%。

籃網總教練艾金生(Kenny Atkinson)表示：「克拉布面對防守者的心態需要調整，當對手挨近他的時候，他必須要趕緊持球切入，他最近好像有點開竅了。這個傢伙生涯有超過4成的三分球命中率，我們得持續信任他。」

克拉布說：「我是個射手，我的工作就是得分，只要我持續努力，情況總會好轉的。」

話雖如此，克拉布來到籃網後，場均得分小漲到12.0分，三分球命中率下降也是因為他每場出手的次數很多(6.6次)，所以會稍微下滑。

不過他拿這麼多錢，在籃網還有3年5600萬美元，這樣的表現恐怕難以無法說服嚴苛的紐約媒體。《紐約郵報》直言「籃網當初花大錢買的三分球在哪裡？」

(中時電子報)

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