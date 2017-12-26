千萬別租！這房東公布地址 就怕再有人被張淑晶騙

2017年12月26日 08:12 中時電子報 張達智

林姓房東在網路公布法院執行命令的公文，要大家千萬別租這地址的房屋。（圖片來源：PTT）

「惡房東」張淑晶不僅讓房客聞之色變，就連房東也是受害人。一名林姓房東幾年前將房子租給張淑晶，租約到期後張卻霸屋不還，雙方還在打官司，房東卻聽說他的房子又要出租了，為了怕有人再受害，房東乾脆公布自家住址，要大家千萬別租！

有網友在《批踢踢實業坊》、《爆料公社》貼文表示，一名受害屋主要爆掛，說自家房屋遭全國知名的「張姓女惡房東」侵佔，接獲鄰居告知在找人轉租，希望租屋者小心勿上當受騙，直接公布房屋地址是「新北市板橋區長安街138巷1弄278號」。

貼文表示，幾年前房子租給張時，她還沒出名；好不容易契約解除了，她卻侵占房子不搬，只能訴諸法律，請求返還房屋訴訟一審勝訴，但執行命令下來，張照樣無視，而且早就脫產，所以只能公布地址，請大家小心不要租到她侵占的房子。

貼文者還貼心提醒，說張現在會找其他人出面，簽約用人頭，除非知道地址，不然真的可能誤租到。

網友也紛紛貼文挺原PO，表示「看了真的很火大，原po加油祝一切順利」、「為什麼這個不能槍斃 背景是多硬」、「她真的超強 還有辦法弄事情」、「台灣法律不能保障好人 她那麼多案在身還是繼續犯案真不簡單」。

(中時電子報)