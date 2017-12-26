辜嚴倬雲被犧牲 藍議員憂兩岸關係雪上加霜

2017年12月26日 08:27 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

中華民國婦女聯合會(簡稱婦聯會)與內政部、不當黨產處理委員會協商行政契約破局，婦聯會主任委員辜嚴倬雲遭撤換，國民黨新竹市議員鄭正鈐表示，辜嚴倬雲是前海基會董事長辜振甫的妻子，因為拒做不當轉型正義幫凶被犧牲，民進黨政府此刻選擇對一位德高望重的主委開刀，對於嚴峻的兩岸關係，勢必雪上加霜。

內政部上周五宣布撤換辜嚴悼雲，婦聯會前天召開臨時常委會，推舉前立委雷倩接任。辜嚴倬雲兩度發出聲明，強調自己求仁得仁，永遠堅定站在公理和正義的一方。

鄭正鈐接受中評社訪問時指出，看到辜嚴倬雲強調「婦聯會可解散，不做不當轉型正義幫凶」，內心相當震撼，民進黨政府基於處理不當黨產與轉型正義，把婦聯會視為國民黨附隨組織，「讓我們看到，蔡政府在達到政治目的之前，包括法律與憲法都可以踐踏。」

鄭正鈐說，婦聯會是大時代產物，以現在角度回頭檢討70年前的婦聯會，當然看到當時很多作法不適宜，不過歷史已經翻了一頁，解除辜嚴倬雲的主委職務，只讓外界看到，台灣在民主時代，不僅原地踏步，甚至「倒退嚕」。

他表示，辜嚴倬雲是前海基會董事長辜振甫的妻子，辜振甫1993年4月與海協會會長汪道涵在新加坡舉行了舉世矚目的「辜汪會談」，1998年10月又在上海會晤，因為辜家的努力付出，兩岸關係才能有進展，現在蔡政府為了轉型正義，找辜嚴倬雲開刀，怎樣不讓外界聯想，蔡英文不承認九二共識就算了，連九二共識也要推翻。

(中時電子報)