三重寵物美容店暗夜惡火 2汪星人1喵星人命喪火窟

2017年12月26日 08:40 中時電子報 孫曜樟 、中國時報 高鈞麟 、中國時報

三重福德北路上的1間寵物美容店後方倉庫，26日凌晨1時突然竄出大火，警消約40分鐘撲滅火勢。（高鈞麟翻攝）

位於新北三重福德北路上的1間寵物美容店後方倉庫，26日凌晨1時突然竄出大火，警消抵達現場，立即疏散住戶，70歲柯姓女子不幸遭濃煙嗆傷，另有72歲 林姓女子逃生時不慎跌傷，所幸2人送醫後並無大礙。警消清理火場驚見，有2隻狗、1隻貓被關在籠內，慘被大火燒死，警消表示，起火點疑似在寵物店後方倉庫，裡面存放的寵物用品和飼料全部付之一炬， 至於起火原因，有待警消進一步調查釐清。

警消並出動雲梯車協助進行高樓層人命搜救。(圖／民眾提供)

位於三重福德北路上的1間寵物美容店26日凌晨1時突然竄出大火，警消趕抵現場，立即疏散住戶，但仍有2名住戶受傷送醫，另還有3隻貓狗慘遭燒死。（高鈞麟翻攝）

警消初步了解，起火的寵物美容店是在今日凌晨0時打烊，但至約1時許，後方倉庫突然竄出熊熊大火，警消到場時美容店倉庫已全面燃燒，居民多被驚醒逃生，搶救人員立即拉出水線進入灌救，並往大樓上方展開逐層搜索，警消首先在3樓發現一名柯姓女子（70歲）遭濃煙嗆傷，另有一名林姓女子（72歲）則是在逃跑時跌傷，警消隨即將2人救出送醫，所幸都無大礙。

警消在40分鐘內將火勢撲滅，清理火場時，發現寵物美容店內有2隻狗狗和1隻貓不幸命喪火窟，警消隨後將3隻寵物遺體將交由店家處理後續。

警消共出動39部各式救災救護車輛及125名警義消到場搶救，並疏散大樓19名住戶，初估燃燒面積約為20坪，起火點疑似位於後方倉庫，內部存放的寵物用品和飼料均付之一炬，確切起火原因，仍待警消進行火場調查釐清。

(中時電子報)