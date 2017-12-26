馬任內5度調基本薪資 勞動部資料打臉民進黨

總統蔡英文。(本報系資料照)

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中時電子報

總統蔡英文日前稱她「夢想」的最低工資數字是3萬，遭國民黨發言人洪孟楷揶揄在「講空話」，民進黨並反擊馬政府執政八年也做不到。不過洪孟楷拿出勞動部資料打臉民進黨，並表示馬政府時代，總共五次調整基本薪資，「令人難堪的是原來民進黨上任後調整的薪資程度還比不上馬政府時代！」

洪孟楷指出，馬政府時代，總共五次調整基本薪資，從17280一直調整到20008元，成長金額為2728元；而時薪從95元提升到120元，共成長25元。反觀蔡英文政府執政後，到明年才會是22000元，成長1992元；而時薪則從120到140，成長20元。「所以馬政府時期的2728是大於還是小於蔡政府的1992? 民進黨的立委為了護航難到連基本算術都不會了？」

洪孟楷提及，基本薪資是弱勢勞工所領取，但是這政府所能要求的最基本保障，所以應該不分藍綠共同爭取。可是卻看到民進黨發言人拿錯誤資料沾沾自喜地說「調幅超過國民黨」。洪砲轟，這種自我感覺良好，卻假裝看不見勞工上街抗議的事實，原來不只蔡英文在夢中，連發言人也跟著做夢了嗎？

洪孟楷說，在蔡總統2020任期結束前，如果勞工基本薪資別說三萬，能夠超過馬政府時期的2728元，他會樂意的為民進黨拍手！但如果做不到的話，就請民進黨別再講幹話、空話，好好治理國家！「也許有人會說，馬是八年任期、蔡才四年不公平。但還有人在做夢認為蔡英文會有兩任嗎？」

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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