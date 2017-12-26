老翁好騙？「檢察官」連續來電要求監管金錢

29歲徐姓詐欺車手詐騙老翁食髓知味，被警方查獲，保住老翁30萬元的血汗錢。（盧金足翻攝）

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中時

詐騙老梗，老翁還是上當！73歲李姓老翁接到自稱醫院、警察及檢察官的電話，告知名下帳戶因涉嫌刑事案件，需繳交30萬元監管，才不會被收押，老翁立即至郵局領取30萬現金，並至指示地點當面交付，沒想到事隔幾天，再次接到自稱檢察官電話，告知要再監管30萬元，趕緊至派出所求證，最後警方查獲29歲徐姓詐欺車手，並起獲30萬元贓款，保住老翁血汗錢。

李姓老翁神色慌張地跑到第六分局何安派出所報案，稱其疑似遭到詐騙，因為車手連續兩次來電告知老翁要再監管30萬元，老翁才驚覺有異，趕緊向警方求證。

員警告知此為詐騙老梗，提醒老翁不要再上當，老翁頓時恍然大悟，老淚縱橫地請求警方幫忙抓詐騙車手，將他辛辛苦苦賺的血汗錢追回來。

警方將計就計，老翁與詐騙集團約在西屯區寧夏路與漢口路口交付金錢，派出所副所長林慶章率員至現場埋伏守候，不久便見1名黑衣男子步行前往約定地點與老翁洽談，取走老翁所交付30萬元現金並放進其隨身包包內。

多名便衣員警見狀立即向前攔查，當場查獲徐姓詐欺車手，並起獲30萬元贓款，全案依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，如遇可疑電話務必保持冷靜，並小心查證，萬萬不可過於緊張，也請多多關懷家中長輩，提醒詐騙集團常用手法，防止類似事件再次發生。

(中時)

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