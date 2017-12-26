雙北減塑！ 量販、超市特色環保購物袋上路

2017年12月26日 09:44 中時 郭家崴

愛買環保購物袋，不織布購物袋15元（左），防水購物袋45元（右）。（愛買提供）

大潤發環保袋19元。（大潤發提供）

全聯大容量環保購物袋有紅、藍2色，直購價79元，扣50點會員點數加49元可換購，可折疊收納、防水不易破。（全聯提供）

明年元旦起，美妝店、藥局、醫療器材行、家電攝影資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店業、飲料店業、西點麵包店業等7大類行業，禁止提供免費塑膠袋。量販、超市業者皆跟上雙北政策提供兩用袋，同時也設計特色專屬環保購物袋，全力響應環保。

為配合減塑政策明年元旦上路，家樂福自去年起便鼓勵消費者自備購物袋，或以店內提供紙箱取代傳統塑膠袋，台北市居民可以在店內租用大購物袋，而雙北34家門市也提供政府推出的垃圾、購物兩用袋。

為鼓勵民眾多攜帶購物袋，家樂福全台門市自即日起也推出各種方便攜帶的購物袋，除了原本就有的超大容量購物袋和保冰袋，還推出一系列輕便好攜帶的7日折疊購物袋，可以搭配周一至周日不同的心情使用，讓環保也可以很時尚，元旦至明年1月11日每個原價45元、特價39元。

愛買從今年10月起雙北5間門市就不提供一般的塑膠袋，改為提供環保購物袋，包括15元不織布購物袋或45元的防水購物袋；但在全台的門市都可購買環保購物袋，且在結帳區明顯處陳列方便消費者購買。

大潤發公關郭建志表示，今年4月22日世界地球日試辦停售購物塑膠袋一天，民眾反應不錯，自7月起自主在全台22店停售塑膠袋，粗估半年來已省下365萬個塑膠袋流入市面。

面對明年元旦政策上路，大潤發已率先停賣塑膠袋半年，不會有政策適應不良的問題，消費者可自備袋子或現場買環保袋，售價自7月起從原價36元，降為成本價19元，會以此長期回饋。

全聯雙北265家門市明年1月起全面配合雙北政策，不提供及販售購物用塑膠袋，只販售政府提供的環保兩用袋，但今年起在雙北門市已宣導販售兩用袋，統計1月至11月共賣出超過20萬個。另，為提倡環保，除加強兩用袋宣傳，扣50點會員點數加49元，可換購知名設計師陳永基設計的大容量環保購物袋，可摺疊收納、方便攜帶，全台門市皆可購買。

(中時)