《時來運轉》單場暨場中投注 NBA年末大混戰

2017年12月26日 09:18 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(12月26日~1月2日)

1.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

新年連假台灣運彩提供費城76人分別於12/31(日)及1/1(一)作客丹佛金塊及鳳凰城太陽的賽事。76人近期5連敗在東區15隊中排名第10，週末背靠背對戰金塊以及太陽，快來關注大帝詹姆士認可的超級新人西蒙斯的表現!

2.「足球」：提供13場單場或場中投注。

連假3場澳甲、3場英超和1場義甲開放單場及場中投注，另外還有義甲拉齊歐作客國際米蘭、以及英超艾佛頓鬥曼聯，兩場凌晨賽事加開單場投注。

‧「英超足球」：提供4場單場或場中投注。

英超「拆禮物日」(Boxing Day)是傳統，無論12月26日是星期幾，都必定會有英超賽事陪伴球迷。今年Boxing Day，運彩精選4場比賽加開單場或單場+場中投注，和球迷一同歡慶聖誕佳節。

26日晚上8點半，六連不勝的南安普敦前赴倫敦踢館，面對近4輪3勝、狀況提升的托特納姆熱刺，雙方前2個賽季交手4場，熱刺3勝1敗領先，但15-16賽季曾在主場1：2不敵南安普敦。

26日晚上11點，「紅魔」曼聯坐鎮老特拉福，迎戰本季異軍突起的黑馬班來，班來週日在主場0：3敗給熱刺，近2輪1和1敗，但本季曾在客場擊敗切爾西，踢平利物浦和熱刺，實力不容小覷。曼聯週日作客皇權球場痛失2分，被萊切斯特城終場前驚險扳平，加上週中聯賽盃遭布里斯托城淘汰，已是2連不勝。兩隊近4次交鋒，曼聯2勝2和領先，但上賽季班來作客老特拉福，以0：0帶走一場和局。

28日凌晨還有紐卡索聯對曼城，以及29日凌晨的水晶宮對兵工廠，都屬Boxing Day同一輪比賽，兩場獨腳戲碼也將開放單場投注。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)