MLB》美專欄作家：洋基若交易寇爾會是錯誤

2017年12月26日 09:50 中時電子報 蔡銘仁

洋基找回沙巴西亞(C.C.Sabathia)後，明年的先發輪值5人幾乎已經確定，不過他們仍想補強輪值，目前盛傳的人選就是海盜的寇爾(Gerrit Cole)，有美媒認為這筆生意成交，只是時間問題，然而美國專欄作家凱伊(Harrison Kaye)卻直言，「洋基找來寇爾會是個錯誤。」

洋基季後一直傳有意從海盜交易來寇爾，但洋基不肯犧牲頂級新秀托瑞斯(Gleyber Torres)，雙方協商因而停滯。近期兩隊重啟協商，據傳洋基現開出的條件，是用外野手C.弗雷塞(Clint Frazier)、三壘手安杜亞(Miguel Andujar)跟投手亞當斯(Chance Adams)當籌碼。

凱伊認為，回顧寇爾從菜鳥年至今的成績，他是不錯的投手，卻不算相當好，「尤其今年他挨了30轟，如果他成為洋基的一員，就得在有利打者的洋基主場投球，挨轟狀況恐怕會更慘。」凱伊直言單看成績，寇爾不能算是王牌級的投手，連能否排上球隊第二號先發都值得議論。

進一步看到《ESPN》數據，海盜主場今年平均每場出現1.88轟，跟巨人主場是全聯盟少數平均全壘打產量不到2轟的球場；但寇爾投15場就挨11轟。洋基主場今年平均出現3轟，全壘打產量是全聯盟第3多；如此來看，凱伊擔心寇爾到洋基會更慘，不無道理。

相較寇爾，凱伊倒覺得也在洋基設定目標內、老虎的傅莫爾(Michael Fulmer)，還比較像能排上頭兩號先發的人選。24歲的傅莫爾是去年美聯新人王，今年出賽25場繳10勝12敗、自責分率3.83成績；跟寇爾相比，他整年僅挨13轟，去年也不過16轟。

寇爾2008年高中畢業投身大聯盟選秀時，洋基就曾在第一輪選中他，最後寇爾選擇讀大學沒加盟，顯然洋基本就對延攬他很感興趣。但寇爾要價不斐，也將滿27歲，凱伊認為洋基開出的籌碼，應該有更好的選擇，「該找像傅莫爾這樣的人選，抑或能用更多年的年輕投手。」

(中時電子報)