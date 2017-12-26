砸80億 美升級80架F-18「超級大黃蜂」戰機

2017年12月26日 09:33 中時電子報 李靖棠

據FlightGlobal新聞網報導，繼國會批准新國防預算，美軍決定從明年4月起，提供約2.65億美元（約79.2億台幣）的升級預算，將80架現役的F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet）進廠升級，不僅對其系統零件升級，也讓這批戰機能延長約3,000小時的飛行時數，繼續為美軍服務。但對此升級案，波音（Boeing）表示，此升級方案會讓F-18戰機更換油箱、增加雷神（Raytheon）製造的APG-63(V)3雷達系統，和升級電子對抗系統。

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。最大飛行距離約為2,346公里，能掛載多款空對空、空對地和反艦飛彈的武器。

現役的美軍F-18「超級大黃蜂」戰機，是航母艦載機的主力之一。（圖/波音官網）

不過負責此計畫的波音副總裁丹加倫（Dan Gillian）表示，「超級大黃蜂是一封神秘的戰機，本次的升級只是強化能力，而將不會對其整體構造與系統有過多的改變。」此次進廠升級的80架戰機中，其中14架能優先於明年完工、其餘的66架則將在2019至2022年之間升級完畢。但對於外界而言，最關心F-18戰機的話題莫過於，其出問題氧氣供應系統，究竟何時才能修正，恐怕才是美軍該面對的真正大問題。

(中時電子報)