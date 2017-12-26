台商春節返鄉過年掀看屋潮 帶旺豪宅新成屋

2017年12月26日 11:12 中時 盧金足

農曆春節台商返鄉期間將掀起看屋潮，加上台灣版的肥咖條款將於2019年上路，刺激海外資金回流房市，建商抱持樂觀態度，尤以豪宅新成屋最被看好，不動產業表示，台商回台購屋心態較保守，傾向挑選保值性產品，尤以地段佳、具有公園景觀、或近商業捷運機能等最符需求。

繼大陸肥咖條款之後，台版「肥咖條款」也備受關注，財政部今年11月公布《金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法》，台灣將加入全球反避稅行列，實施共同申報準則，自2019年起，台灣金融機構必須將「非本台灣稅務居民」在台金融帳戶資訊進行審查，並在2020年開始與其他國家進行稅務用途金融帳戶資訊交換，屆時台商海外金融帳戶資訊也將被攤在陽光下。

由於去年大陸版肥咖條款上路前，海外資金瞄準豪宅物件作為資產分配新標的，加上豪宅價格回檔下修，已有一波交易潮，此次再加上台版肥咖條款擠壓，新一波避險置產風潮將再度引發。

其中74號快速道路沿線的3大黃金區及7期、12期、單元2是台中能見度最高的豪宅區，7期近期的豪宅新成屋大陸「寶格」，寶輝「秋紅谷」，位於市政北一路與惠中路口的聯聚泰和，陸績在近期完工交屋。

聯聚建設的「聯聚信義」豪宅，與大陸建設「寶格」都正對新市政中心的夏綠地公園，公園景觀優勢加上品牌力，價格穩固不墜，是保值的置產首選。

另一近期完工的雙橡園「V1特區」，屬南7期文心森林公園特區，鄰近捷運綠線但位處靜巷不受嘈雜干擾，豪華公設配備與貼心軟體服務，深受市場歡迎，老客戶回購率高。

而與7期以台灣大道之隔的12期則是後勢強勁的黑馬股，去年過年期間也有一波台商看屋潮，在新光三越百貨商圈與逢甲西屯商圈輻射受惠下，南12期新成屋價格已開出4字頭。

正對8300坪西大墩公園的久樘「瑞璽」與久樘「香坡」、西大墩公園形成街墎式社區庭園，出門即上74號道路與中山高，南接國道3號、高鐵，適合頻繁往返國內外的台商，單純84坪雙拼可供彈性設計中、大坪數豪宅。

單元2目前新成屋「聖家鑫溫莎花園」，位在龍德一路與五權西路口，單元2指標建案陸府「植森」主打建蔽率僅21％，戶戶植樹錯層大陽台，並擁有800坪原生私家花園，即將進行拆架工程，成為北單元2的亮點。

(中時)