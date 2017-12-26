台灣首座！萬金石馬拉松獲銀標籤認證

2017年12月26日 09:47 中時 葉德正

台灣首座！萬金石馬拉松歷經一年時間審查，正式公布2018新北市萬金石馬拉松升級為銀標籤路跑賽事，中華民國田徑協會理事長蔡辰威26日代表國際田總頒發IAAF銀標籤證書給新北市長朱立倫。朱立倫表示，明年3月18歡迎大家一起參加全台唯一且首場IAAF銀標籤賽事「2018新北市萬金石馬拉松」。

朱立倫說，賽事通過嚴格的銀標籤審查，不只是工作同仁、參賽選手的榮耀，更是台灣、新北市民，尤其是萬里、金山、石門地區居民，大家共同的驕傲，因為大家齊力付出，不畏風雨參與賽事，獲銀標籤認證的同時，寫下台灣體壇新里程碑，也使新北市體育發展向國際化邁一大步。

中華田協蔡理事長表示，國際田總路跑標籤認證，主要是表彰世界各地優秀馬拉松賽事（賽事品質保證），銀標籤審查比起銅標籤嚴格許多，在菁英選手的邀請須來自不同5個國家，男、女至少各5名共10名選手盡全力完賽，且過去三年的個人最佳成績須達到一定的標準，恭喜新北市萬金石馬拉松獲銀標籤認證，為台灣田徑史上再次增添一份榮耀，讓世界看見台灣。

體育處表示，2018萬金石馬拉松明年3月18日登場，將擴大舉辦馬拉松博覽會結合現場物資領取，並邀請更多國外、國內優秀菁英選手參與，更貼心的跑友服務增設醫療站點及提升相關設備，電視實況轉播跨越5大洲20國已達金標籤水準，除此，全新的主會場規劃與電音氛圍營造，跑友們敬請期待。

(中時)