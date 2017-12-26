北東南三校視訊共學 師生化身環保行動家

台南市大同國小與東台灣的花蓮復興國小及北台灣的基隆仁愛國小，透過智慧教室視訊設備，打破空間限制，3校師生化身環保行動家，進行跨校共學。（曹婷婷攝）

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透過智慧教室視訊設備，打破空間限制，位於南台灣的大同國小與東台灣的花蓮復興國小及北台灣的基隆仁愛國小，以「環保愛地球」為主題，三校師生化身環保行動家，進行跨校共學。

這堂課結合翻轉教室的概念，孩子們在上課前，必須完成學習任務，並於共學時間進行討論、交流、分享及評量，透過實際動手做，從生活中發現問題並尋找答案，也體認到付諸行動愛護地球的重要性。

首先，由花蓮復興國小進行「當Maker偶遇環保」的創客課程，孩子們一起認識「環保生態瓶」、「漏不漏E知道」二項環保創客作品，了解原來運用科技與創意，也可以化身為環保小Maker。基隆仁愛國小「不塑之客」課程，孩子們記錄每天使用塑膠製品名稱及數量，了解塑膠物品汙染海洋的嚴重性，透過研究分享，完成拯救海洋的減塑行動，也呼籲大家要用行動來愛護地球。

台南大同國小則進行「光電奇蹟」課程，認識乾淨能源-太陽能，了解如何運用太陽能板進行發電，透過實際動手操作與體驗，希望未來家園可以運用太陽能，邁向乾淨能源的環保新生活。

共學課程在三校教師團隊共同規畫，340人次參與，孩子們深刻體認資源的重要，也更懂得珍惜資源，願意在生活中實際動手做環保，也期待未來共學時間拉長，將來三校還有一起上課的機會。

大同國小強調，智慧教室設備由台灣三星電子公司提供，茂迪文化藝術基金會提供太陽能板，讓師生透過共學課程獲得更多啟發。

大同國小洪惠月主任說，三校教師在教學前，先透過視訊共同備課，一起討論教學方法及策略，課程結束後則進行檢討修正。透過視訊設備，發展跨校共備、共學及共研的教學模式，期待創新的資訊科技運用教學，能激發更多教學創意。

(中時)

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