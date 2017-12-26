微風今Boxing Day 精品獨家優惠2折起

2017年12月26日 11:15 中時 郭家崴

微風信義26日Boxing Day會員限購活動，NIALAYA全系列女性戒指買一送一。（微風集團提供）

微風松高26日Boxing Day會員限購活動，SANRIO Hello Kitty咖啡歐蕾碗買一送一。（微風集團提供）

微風南京26日Boxing Day會員限購活動，MADISON SENSO品牌系列女鞋（基本款除外）買一送一。（微風集團提供）

微風南京元旦開門禮，在Facebook打卡於微風南京，並於微風南京官方粉絲專頁按讚，可獲得新年御守＋阿舍食堂日銷破千包的新款「究醬拌麵」，限量100份。（微風集團提供）

微風信義45F丸本陣跨年煙火限定套餐，4500元＋10％。（微風集團提供）

微風集團今日（26日）首創「Boxing Day」活動，跟上歐美風潮，在耶誕節隔天聯合微風廣場、微風信義、微風松高與微風南京4館舉辦單日活動，凡微風積點禮遇會員下載APP可收到完整優惠內容，享獨家優惠2折起、指定商品買一送一。

即日起至明年1月7日4館還在「微風積點禮遇會員粉絲團」舉辦抽獎，31日前下載APP，並於粉絲團按讚，有機會抽總值超過50萬元大獎；微風南京與微風松高加碼推出年終好運飛鏢盃與跨年能量滿滿K’s Café 2018好運發幸運輪盤等活動。

跨年夜微風信義和松高近10家餐廳延長營業，最晚至凌晨1時30分，微風信義45F丸本陣、46F INPARADISE饗饗等也推出高空聚餐限定餐點。

(中時)