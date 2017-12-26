神明也響應環保！ 中市府邀彰投苗共推宗教場所低碳認證

台中市府民政局長周永鴻將結合彰化、南投、苗栗共同推動宗教場所低碳認證，空汙改善增添更大力量，共創清新空品。（盧金足翻攝）

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中時

台中市政府民政局2016年全國首創推出「宗教場所專用空品旗」及「宗教場所低碳認證」措施，輔導宗教場所減少4萬3058多公噸二氧化碳排放。民政局續推動「團拜一炷香」、「環保禮炮車」、「紙錢集中燒」、「LED燈具取代傳統燈泡」等措施，進一步結合彰化、南投、苗栗共同推動宗教場所低碳認證，盼透過區域治理平台讓空汙改善增添更大力量。

民政局長周永鴻表示，去年民政局推動宗教場所節能減碳措施獲各宗教團體支持，截至2017年11月底止，宗教場所減碳實施成效計有「團拜一炷香」計減少11萬6595炷香、「使用電子鞭炮或環保禮炮」約計省下5000萬元，共8000場遶境活動使用、使用「LED燈具」減少用電量計6000萬度，估計約省下1億9000多萬元，各項措施約可省下2億5000萬元。

此外，「紙錢集中燒」共8122公噸、推廣「一爐一香」計733家宗教場所，減碳總量計3萬4145公噸，同步配合空品緊急惡化時，進行香枝、爆竹煙火、紙錢減量或禁用之應變措施等

，共創清新空品，更期望宗教場所的作為，能引起信眾共同響應。

周永鴻說，中彰投苗4縣市政府為達成區域治理目標，長期以來秉持跨領域、跨議題、跨黨派精神，未來4縣市將持續透過跨縣市、跨局處及公私合作方式，推出各項宗教場所節能減碳措施，期盼各宗教團體的密切配合，共同打造低碳宗教場所，讓空品愈來愈好。

(中時)

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