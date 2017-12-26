NBA》13次耶誕大戰 韋德現役球員第一人

韋德打了13次耶誕大戰，勝率高達76.9%，可說是耶誕之王。(美聯社資料照)

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中時電子報

「閃電俠」韋德在2003年選秀會首輪第五順位加盟熱火，至今打了15個球季參加了13次耶誕大戰，現役球員第一人，戰績10勝3敗，勝率高達76.9%，而且4次對上「小飛俠」布萊恩領軍的湖人隊都贏得勝利，堪稱為耶誕之王。

韋德生涯只有在菜鳥球季以及2008年球季因為聯盟沒有安排而缺席耶誕大戰，在熱火時期的13個球季打了11場耶誕大戰，其中只在2007年不敵詹姆斯率領的騎士，贏得10場比賽，90.9%的恐怖勝率，去年轉戰公牛，今年來到騎士，接果分別敗給馬刺和勇士，苦吞2連敗。

過去12次耶誕大戰韋德皆是先發登場，今年首次以替補身分出賽，11投4中13分歷來最差，表現最好的一次是在2006年，101比85擊潰湖人，該役豪取40分，2011年結束封館的第一場比賽就是耶誕大戰，攻下26分帶領球隊擊敗小牛。

韋德在熱火時期的11次耶誕大戰，7次碰到西區球隊大獲全勝，尤其是與湖人的4次交手全無敗績，平均勝分高達10.75分，可說是湖人剋星，其他三支球隊分別是雷霆、小牛和鵜鶘；4次對上東區球隊，騎士1勝1敗，斬殺尼克和老鷹。離開邁阿密之後2度碰到西區球隊都以敗戰收場。

此外，韋德今日拿到3次抄截，生涯總抄截次數來到1532次，超越拜倫戴維斯與穆林的1530次，史上排名第40。

(中時電子報)

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