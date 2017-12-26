致死率甚高 日本遭恐怖食肉菌感染的患者增加

2017年12月26日 13:08 中時 黃菁菁

日本罹患壞死性筋膜炎（Necrotizing fasciitis)，又稱食肉菌感染或噬肉菌感染(Flesh-eating disease）的患者有增加的傾向。日本國立感染症(傳染病)研究所指出，自1999年調查以來，今年的患者數首次超過500人，這種病在病發幾小時後就可能轉成重病甚至死亡。

食肉菌感染是細菌入侵皮下組織和筋膜引起的急性壞死性軟組織感染，若不加以控制，細菌會從內部將感染者「吃掉」，讓人體的肌肉組織壞死。

《朝日新聞》報導，感染症研究所指出，日本今年患者人數至12月10日止為525人，2013年時為203人，患者數年年增加。以都道府縣來看，東京最多，達66人，甚次是神奈川縣40人、愛知32人、福岡31人、兵庫28人等。

報導指出，病因主要是A群溶血性鏈球菌，此病菌為人所知的是，會引發以小孩為主的咽頭炎，部分患者會轉成重病。患者的年齡大多在30歲以上，且以老人居多，即時平常沒有宿疾的人也會發病，主要是以傷口接觸細菌感染，但大多傳染途徑不明。

初期症狀為，發燒、肌肉酸痛、紅腫、喉嚨痛、傷口激烈疼痛等，由於症狀與感冒相似，故非常難診斷出來也是其特徵。但若醫師診療時誤診，則可能延誤治療，患者全身將發生相當嚴重的症狀。

細菌將侵入人體深處破壞組織，使患者產生劇痛，嚴重時受感染部位的內部組織會完全暴露在體外，壞死部分形成凹陷。隨著細菌的急速增殖，病情的進展速度飛快，會導致肌肉和筋膜壞死，壞死的速度約每小時2至3公分，必要時還需截肢治療。

厚生勞動省調查指出，細菌隨著血液流到全身，只要幾10小時就會引起多器官衰竭，也有在1至3天死亡的病例，死亡率達30%。也有孕婦從感染到發病，在1天之內死亡的病例發生。

壞死性筋膜炎的細菌感染途徑目前仍無法鎖定，較有可能的是，經由咳嗽等的飛沫感染或經由傷口的感染，尤其是手腳有傷或有香港腳病菌的地方容易被感染。厚勞省呼籲，免疫力低、患糖尿病等宿疾的人或老年人，若傷口化膿千萬不可掉以輕心，應該馬上就醫。

(中時)