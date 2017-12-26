晨運翁行經路口 遭BMW男撞飛慘死

2017年12月26日 10:08 中時 柯宗緯

蕭姓少年無照騎車雙載，又闖紅燈自撞，所幸兩人無大礙。（柯宗緯翻攝）

高雄市今（26）日清晨發生兩起車禍，78歲吳姓老翁近6時許，騎乘自行車行經左營區博愛三路與文自路口，遭駕駛BMW的33歲黃姓男子撞上，老翁當場彈飛10餘尺，全身多處重傷不治身亡，黃男酒測值為0。無獨有偶，三民區17歲蕭姓少年無照騎車，疑闖紅燈、為閃避貨車，不慎自摔撞上人行道，頭部重擊地面，經送醫搶救，幸意識清楚無大礙。

警方調查，今清晨05點50分許，有搶奪、槍砲等多項前科、從事養殖業的黃男，駕駛白色BMW從博愛三路南向北行，要開往路竹住家，在行經博愛、文自路口時，碰撞騎乘腳踏車的吳翁，造成老翁彈飛10多公尺，頭顱破裂、右腿骨折，不幸命喪街頭。

肇事的黃男經酒測值為零，他自述，當時行經博愛、文自路口時是綠燈直行，老翁由博愛路行人穿越道西向東，要到對面微笑公園運動，兩人因而發生碰撞。警方將調閱沿路監視器，以釐清真正肇事原因為何。

吳翁兒子接獲警方通知，趕往現場哀痛欲絕，他說，平常與父親同住，父親早上會騎自行車出門到公園運動，沒想到會發生憾事。警方說，肇禍的BMW擋風玻璃嚴重破裂，且右前車頭有明顯凹陷毀損，訊後依過失致死罪嫌將黃男送辦。

另起車禍發生在今晨2時許，17歲蕭姓少年無照騎車載未成年的張姓友人，行經義華路、陽明路口闖紅燈，驚見一部貨車疾駛而來，為閃避貨車急煞，造成車輛自摔紅磚人行道，兩人雙雙送往高雄長庚醫院急診。

警方說，蕭姓男子頭部及右腳受傷，且不斷嘔吐有腦震盪現象，但意識清楚，經酒測值為0，對於其闖紅燈及無照駕駛之行為，警方將依法開罰。另外，張姓友人右手及腰部受有擦傷，幸無大礙。

(中時)