元旦日系福袋 SOGO台北店限量開賣

2017年12月26日 11:20 中時 郭家崴

忠孝館ESTEE LAUDER年輕修護限量組合，原價5297元、特價3850元，限量20組；忠孝SOGO獨家加贈特潤超導修護露7ml。（SOGO提供）

SOGO敦化館JAZZ DANCE爵士美樂精采跨年夜，31日19：30至20：30，每場30分鐘

SOGO忠孝館snidel元旦限定激安福袋「女裝服飾六件組」，價值1萬8000元、特價5000元，限量15個。（SOGO提供）

SOGO復興館BENSIMON Disney聯名鞋款1980元，全台限量100雙。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店跨年和元旦活動蓄勢待發，跨年夜下午3時起在忠孝、復興、敦化館3館有銅管五重奏和爵士樂表演活動迎接新年；元旦當天忠孝館7個日系女裝有限定激安福袋，Mila Owen、Fray I.D、earth music & ecology、snidel﹑Lily Brown、Gelato Pique、MAJESTIC LEGON的限量福袋售價3980至5000元不等，含外套、毛衣、裙子、包包等，其中snidel及Lily Brown內容物價值達1萬8000元最超值。

因應跨年派對需求，美妝、配飾、鞋款都推出新品；趁寒流添購冬被，近期也有優惠。忠孝館BOBBI BROWN耶誕特選脣彩組，8折特價2400元；復興館folli follie CHARM MATES系列手環2290元，星星、月亮的圖案可多層次配戴。

配合SOGO今年迪士尼Magic Season的節慶主題，復興館BENSIMON也推出Disney聯名鞋款，以環遊世界為設計靈感，充滿驚喜的細節，全台限量100雙，限定價1980元；BLL Premium JIS65/35雙人羽絨被+飯店款側立羽毛枕1對，原價2萬元，2.5折特價4980元。

(中時)