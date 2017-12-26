最強奧步 反普丁大將因「資格不符」遭禁選總統

俄羅斯反對派大將阿列克謝，遭官方選舉委員會以「資格不符」禁止參選明年度的總統大選。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，面對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）打算競選連任，該國反對黨領袖阿列克謝·納瓦尼（Alexei Navalny）於日前宣布參加明年大選，挑戰其權威地位。但諷刺的是，獲得1.5萬人連署的他，卻在週日遞交參選申請後，遭到俄羅斯官方，以阿列克謝曾有犯罪紀錄、「資格不符」為由，禁止阿列克謝參選。對於官方的裁定，有數千名民眾於多城市上街表達抗議，認為官方此舉，無疑是變相鞏固普丁權力和剷除異己，歐盟人權法院對此也提出批評的聲明。

現年41歲的阿列克謝，是一名活躍的俄羅斯律師。出生於莫斯科，父母親擁有一間小型的農村工廠，畢業於俄羅斯人民友誼大學（Peoples' Friendship University of Russia）畢業，獲得法學學位；並獲得耶魯青年獎學金計畫，赴美就讀名校耶魯大學（Yale University）。從美國返回俄羅斯後，成為一名反貪腐的律師，主要打擊的範圍包含蘇聯解體後培養出的一批企業寡頭。而在普丁上台後，他更逐漸成為其最大的眼中釘之一，多次領頭上街抗議、發表激進言論，都讓他多次被逮捕入獄。並於2012年成立進步黨，對抗普丁的統一俄羅斯（United Russia）。

相較於對反對派的冷酷，由現任總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）領導的統一俄羅斯執政黨，卻對以個人名義參選下屆總統的普丁表示效忠，並表示會在選舉期間全力支持他。而面對官方的不友善，阿列克謝表示，他將組織更大、更廣泛的示威抗議，不僅向選舉委員會施壓，也讓更多媒體與海外知道，俄羅斯政治真正的黑暗面。

(中時電子報)

文章來源：Russian election officials bar protest leader Navalny from 2018 presidential race

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