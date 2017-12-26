提宜縣農業發展模式 陳金德：讓農民有錢賺最重要

2017年12月26日 11:38 中時 胡健森

宜蘭代理縣長陳金德26日對宜蘭農業發展提出「少量、限量、品質好、單價高、安全無毒、有認證」的宜蘭農業發展方向，陳金德表示，宜蘭縣有獨特氣候環境條件，許多縣內栽種的優質農產品，並不是到處都能夠種得出來，因此宜蘭縣要能夠打出「宜蘭」這個大品牌，豎立宜蘭農產品獨有的形象口碑，「還宜蘭農產品應有的地位」，讓農民有錢賺最重要、經濟才是王道。

陳金德並表示，縣府將爭取在宜蘭縣建構1個獲得正式認證的國家級檢驗中心，能夠在最短時間內得到檢驗結果，這部分他之前已經向行政院長賴清德報告過，希望能順利爭取到中央的經費補助，除了設備，還包括場地、人員招募、宿舍等各方面的需求，縣府將會一次就訂定全套的計畫。

陳金德同時也指示縣府農業處、工旅處、文化局、教育處等府內單位研議，利用各單位本身的設施場地，提供小農有更好的銷售管道或市集，例如工旅處可在假日以及平常人潮多的風景區搭設臨時帳棚、攤位，讓附近的農民能銷售自己所生產的小量農產品，但這並不是固定的菜市場模式，在每天的限定的販售時間結束之後，便將場地恢復原狀。

陳金德另建議與宜蘭縣農會合作，委託縣農會每年舉辦「宜蘭米」的評選競賽，以提升「宜蘭米」的競爭力，評選不只是檢驗口感，要從播種、插秧開始就一路追蹤紀錄生產過程，由於過年之後新的一期稻作就要開始，因此這項評比工作現在就要動起來，陳金德強調，縣府無法提出「永續發展，富麗農村」等大型政策，但那些也都只是形容詞，要讓農民真的有錢賺最重要。

(中時)