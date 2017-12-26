台人哈日過頭？其實日本這些地方讓人討厭ㄋㄟ！

2017年12月26日 10:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣人赴日旅遊，占外國觀光客第3多，但日本當真樣樣好？也許從非亞洲人的角度看日本，更能發現日本的其他面貌。有加拿大人抱怨說，日本房子過冬好冷；法國知名部落客則稱，不會説「不」的日本人有夠討厭ㄋㄟ！

日本雖被讚許是個美麗的國家，但也不是萬般皆好。日本作家青樹明子在日本經濟新聞撰文指出，聽到外國人介紹「I Love Japan！真想生在這個國家」、「日本人是非常有禮貌、富於同情心的人」，雖覺得不好意思但會感到高興。而面對外國人的負面批評呢？她本人在20多年前因為壓惡日本失去活力，選擇前往充滿朝氣的中國，但她認為日本人已從泡沫破裂的打擊中重新站起來了，可以更自信地接受批評。

加拿大人對日本的批評有哪些呢？

1）冬天過於寒冷！

「日本的供暖系統太糟糕。所有家庭都沒有集中供暖設備，如果是木造住宅，有風從縫隙吹進來，冷得讓人難以忍受！」

2）日本是文書工作大國！

在日本申請駕照之際，對於需要填寫的文件太多感到厭煩。

3）末班電車是否太早？

日本的交通系統非常準時，很了不起」，但提出不滿説，「末班電車是否過早？」作者以為，對於晚上工作到很晚的人來説，末班電車或許太早了。

4）選舉的宣傳車很擾民

外國人都説，日本的選舉是噪聲。

接下來是法國知名部落客，帶著熱愛講述的「日本無法令人喜歡的地方」。

1）日本的房間牆壁太薄

作者也表認同，她會因隔壁住戶的鬧鐘聲而驚醒。

2）不會説「不」的日本人

「不管對方説什麼都總説「是！」的人太多，「是yes還是no，要説清楚！」不過，作者表示，對當場説NO！她會感到抵觸。

3）生活費過高。

4）吃不了納豆。

5）騎自行車很嚇人。

作者說，習慣中國的寬敞道路，在日本騎自行車時很害怕，她騎不了。

6）聽不懂英語。

青樹明子認為，東京奧運會即將到來，今後訪問日本的外國人或將逐漸增加。日本人的精神狀態終於恢復過來，或許處在能冷靜思考「外國人的真心話」的時期。

(中時電子報)