女星訴懷孕被失業！揭「潛規則」遭退通告尾牙除名

懷孕18周的黃瑄將在明年升格當新手媽媽，不過她卻發文：「其實我更需要的是加油」。（圖／取材自黃瑄-Venus臉書）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

女星黃瑄因在本土劇《春花望露》飾演惡媳婦麗華闖出知名度，6月升格當人妻的她，日前開心宣布懷孕，不過黃瑄卻在臉書訴失業，並發文揭「潛規則」，難過寫下：「我已經推掉一部連續劇主角，還被綜藝節目退通告，也從尾牙以及過年商演被除名了」。

懷孕18周的黃瑄將在明年升格當新手媽媽，不過她卻發文：「其實我更需要的是加油」，同時，黃瑄也透露「懷孕=報銷一年以上甚至從此退出」，她進一步指出，自己從《春花》殺青算起，會失業至少一年半，目前她推掉連續劇主角，還被綜藝節目退通告，也從尾牙、過年商演被除名。

黃瑄理解懷孕拍戲，對於角色、戲份、班表的安排，帶給劇組的不便，對於節目通告，她則寫下：「外景綜藝通告不用想，連棚內幾小時可以錄完的節目，而且我已經再三保證，狀況相當穩定也願意簽切結書，卻還是被退通告剝奪了我的工作權。」

黃瑄感性說，懷孕最大挑戰不是外表的變化，而是錯失角色「戲劇是我所熱愛也是我唯一的專長，不能拍戲就失去自我認同與定位」，粉絲也紛紛留言，勸黃瑄不要太悲觀「小寶貝是最重要的，可以等生產完再復出啊」、「相信喜歡你的觀眾會支持你,也等著你回來的」。

(中時電子報)

黃瑄臉書全文。（圖／取材自黃瑄-Venus臉書）

1個月前才診斷腦癌末期 《真善美… 酸台灣辦事效率差 劉樂妍：成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。