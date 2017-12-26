女星訴懷孕被失業！揭「潛規則」遭退通告尾牙除名

2017年12月26日 10:40 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

女星黃瑄因在本土劇《春花望露》飾演惡媳婦麗華闖出知名度，6月升格當人妻的她，日前開心宣布懷孕，不過黃瑄卻在臉書訴失業，並發文揭「潛規則」，難過寫下：「我已經推掉一部連續劇主角，還被綜藝節目退通告，也從尾牙以及過年商演被除名了」。

懷孕18周的黃瑄將在明年升格當新手媽媽，不過她卻發文：「其實我更需要的是加油」，同時，黃瑄也透露「懷孕=報銷一年以上甚至從此退出」，她進一步指出，自己從《春花》殺青算起，會失業至少一年半，目前她推掉連續劇主角，還被綜藝節目退通告，也從尾牙、過年商演被除名。

黃瑄理解懷孕拍戲，對於角色、戲份、班表的安排，帶給劇組的不便，對於節目通告，她則寫下：「外景綜藝通告不用想，連棚內幾小時可以錄完的節目，而且我已經再三保證，狀況相當穩定也願意簽切結書，卻還是被退通告剝奪了我的工作權。」

黃瑄感性說，懷孕最大挑戰不是外表的變化，而是錯失角色「戲劇是我所熱愛也是我唯一的專長，不能拍戲就失去自我認同與定位」，粉絲也紛紛留言，勸黃瑄不要太悲觀「小寶貝是最重要的，可以等生產完再復出啊」、「相信喜歡你的觀眾會支持你,也等著你回來的」。

(中時電子報)