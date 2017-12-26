虎科大職能大樓揭牌融合實務與研究空間

2017年12月26日 11:22 中時 許素惠

虎尾科技大學透過校地整合運用，規畫宿舍區立體停車場與周邊腹地整建為「職能大樓」，提供車輛工程系需求的汽車修護乙級術科測試場地，與飛機工程系需求的大型低速風洞測試場地，並開放式創意發想與實作區，26日上午十點揭牌，讓學生多一處實作與發想的空間。

校長覺文郁說明建設該大樓宗旨，係為落實實務導向教育，鼓勵教師開設專業證照輔導課程，並協助學生考取專業證照、增加就業競爭力，尤其車輛系和飛機系都需要更大的空間。

覺文郁感謝教育部2013年至2016年發展典範大學計畫經費補助，該校委託陳煜勳建築師事務所設計及監造，用心地將學生的需求考慮在內，得標施作廠商為采鼎營造公司，工程總建設預算近5000萬元，施工期間約400天，並於馬年12月取得使用執照。

內部空間共有3樓層，一樓為270坪的汽車修護乙級訓練場地；二樓左側160坪空間為飛機工程系實務應用型空氣動力實驗檢測能量建置，與智慧型飛行載具系統的設計與試量產中心；二樓右側及三樓則規畫為開放式創意發想與實作區，提供27間討論室共310坪的空間予學生社團使用。

覺文郁說，該大樓用地原本屬偏僻，雜亂不堪，師生使用率很低，如今變成職能大樓，充分利用，又與宿舍區一起，學生社團時間更能連結。

(中時)