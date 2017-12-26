【律師說法】犯罪組織定義修法 準備對付陳抗團體 ？

1223勞團陳抗，柯P指示市警局今後不得再浪費警力。（本報系資料照片）

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中時電子報
律師鄧湘全

二十多年前，政府為了對付黑道等犯罪集團，制定了組織犯罪防制條例。暫不討論這部法律的理論上問題，多年來實務運作，大方向確認了黑道等犯罪組織定義，是一種持續性及牟利性之有結構性組織。

邇來，政府為了擴大對付特定抗議團體等目的，立法院通過《組織犯罪防制條例》修正案，將該條例中「犯罪組織」的定義，從原本「持續性『及』牟利性」的有結構性組織，修改成「持續性『或』牟利性」。相關新聞指稱，修法主要針對「中華統一促進黨」或「愛國同心會」等團體，統促黨的領袖為「白狼」張安樂，此次修法被戲稱增加了「白狼條款」。

近年街頭陳抗衝突不斷，針對犯罪組織定義修法，各界懷疑是為對付陳抗團體做準備。（方濬哲攝）

這幾年，某些具有政治目的之結構性組織，或經常性從事集團暴力行為，政府為了應付類似行為，因此修法擴大犯罪組織的定義。然而，關於類似行為，本來就有刑法妨害秩序罪章等規定可以處理，例如刑法第150條規定：「公然聚眾，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑，拘役或三百元以下罰金。首謀及下手實施強暴脅迫者，處六月以上五年以下有期徒刑。」刑度也不算輕，本次修法意圖，難道沒有超出刑法規制目的嗎？

民眾或許認為對付黑道用的法律，與我無關，怎麼修都無所謂。但是，果真如此嗎？有一天，你為了爭取憲法或法律上的權利而上街頭抗議，為了壯大抗議能量更組織成團體，這樣的抗議團體，不會被當作犯罪組織加以處理嗎？這部法律的修正，真的與你我他無關嗎？

實際上，組織犯罪防制條例是用來對付黑道的特別刑法，黑道通常不會只是打打殺殺而已，幾乎都是牟利性的犯罪集團。本次修法拿掉「牟利性」之必要性要件，將造成本非該法想要處罰的團體，也可能被視為犯罪組織；舉例來說，有NGO團體不滿政府政策，經常串聯妨害交通要道、阻擋總統或行政院長等政府要人行程，這時候，是否有可能被認定為犯罪組織呢？甚或工會抗爭，是否也會被當作犯罪組織呢？基本上，類似組織犯罪防制條例的立法，與各國針對以暴力為牟取經濟利益的幫派組織犯罪的防制，均屬類同立法規制方式，例如掌握美洲毒品市場的墨西哥毒梟、橫行義大利與歐洲的黑手黨，甚或是日本各「組」、「會」之類的指定廣域暴力團，才是規制的對象。如今，執政者為了特定目的，將組織犯罪基本概念扭曲，該法後續運作不令人擔憂嗎？

參考過去檢察署的統計資料，組織犯罪防制條例是不容易起訴及定罪的法律，很大理由是該法乃刑法上疊床架屋的法律，所以必須嚴格適用。該法有其先天不良後天失調的問題，主因在於刑法規範本足以處理相關犯罪行為，若仍勉強適用該法，關於犯罪組織的定義就應該更嚴謹，否則淪為掃蕩陳抗團體的新武器，豈非怪哉？

過去，戒嚴時期政府使用檢肅流氓條例對付人民，俾利言論管制，類似特別法為人詬病。如今，開倒車修法放寬犯罪組織定義，難道是另類轉型正義的特別法嗎？難怪常言謂白道比黑道更可怕！

(作者/ 鄧湘全 陽昇法律事務所 所長)

(中時電子報)

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