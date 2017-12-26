今年柳丁無傷果 甜度品質正好適合嘗鮮

2017年12月26日 11:24 中時 翁聖勳

今年柳丁色澤飽滿外型佳甜度飽足，適合消費者嘗鮮。（翁聖勳攝）

超甜的柳丁在這裡!今年水果無颱風及寒害影響普遍品質優，接連帶動水果收購價格，盛產期11月至2月的傳統柳丁也不例外。販售水果20年的沈姓老闆娘說「自家的柳丁外表美、狀況佳、甜度夠、色澤金黃」，不僅民眾願意買、盤商收購意願高，還較去年同期價格好。

中埔鄉柳丁產銷班長蔡志城表示，今年無大颱風、寒災影響果樹結果，加上樹齡偏高產能不足，柳丁產量減少2成~3成，以及許多果農改種植棗子火龍果、木瓜等高經濟作物，讓以往都能收到80公噸的產量，今年只有50公噸，收成數量變少價格相對漂亮。

有40年務農經驗的蔡志城說，柳丁以往盤商收購價格普遍為1台斤10至12元，今年則維持在13至15元。目前市場行情一級品每公斤35元、二級品每公斤30元、三級品每公斤18元，價格都比去年同期好，預計靠近農曆過年，價格會再向上，現在買來吃正適合。

童年媽媽蔬果園沈姓老闆娘說，賣水果幾十年，對於自家水果品質相當要求，也很用心照顧，因此園區內柳丁多數表面光滑無斑點，外表呈現金黃色澤，更無俗稱疤痕胎記或蜂咬等傷果，加上甜度飽足，因此盤商收購價還能有一台斤將近25元的市場行情。

(中時)