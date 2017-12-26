今年柳丁無傷果 甜度品質正好適合嘗鮮

童年媽媽蔬果園對於自家水果品質相當要求，也很用心照顧，園區內柳丁多數表面光滑無斑點，外表呈現金黃色澤，更無俗稱疤痕胎記或蜂咬等傷果，甜度飽足。（翁聖勳攝）

友善列印
中時
翁聖勳
今年柳丁色澤飽滿外型佳甜度飽足，適合消費者嘗鮮。（翁聖勳攝）

超甜的柳丁在這裡!今年水果無颱風及寒害影響普遍品質優，接連帶動水果收購價格，盛產期11月至2月的傳統柳丁也不例外。販售水果20年的沈姓老闆娘說「自家的柳丁外表美、狀況佳、甜度夠、色澤金黃」，不僅民眾願意買、盤商收購意願高，還較去年同期價格好。

中埔鄉柳丁產銷班長蔡志城表示，今年無大颱風、寒災影響果樹結果，加上樹齡偏高產能不足，柳丁產量減少2成~3成，以及許多果農改種植棗子火龍果、木瓜等高經濟作物，讓以往都能收到80公噸的產量，今年只有50公噸，收成數量變少價格相對漂亮。

有40年務農經驗的蔡志城說，柳丁以往盤商收購價格普遍為1台斤10至12元，今年則維持在13至15元。目前市場行情一級品每公斤35元、二級品每公斤30元、三級品每公斤18元，價格都比去年同期好，預計靠近農曆過年，價格會再向上，現在買來吃正適合。

童年媽媽蔬果園沈姓老闆娘說，賣水果幾十年，對於自家水果品質相當要求，也很用心照顧，因此園區內柳丁多數表面光滑無斑點，外表呈現金黃色澤，更無俗稱疤痕胎記或蜂咬等傷果，加上甜度飽足，因此盤商收購價還能有一台斤將近25元的市場行情。

(中時)

虎科大職能大樓揭牌融合實務與研… 義守大學新校長遴選 由高第一科…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。