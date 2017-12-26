義守大學新校長遴選 由高第一科大校長陳振遠接任

高雄第一科技大學校長陳振遠獲選為義守大學新任校長。（李侑珊攝）

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旺報

義守大學新任校長已遴選產生並經教育部核定，將由現任高雄第一科技大學校長陳振遠接任，陳振遠致力於財務管理及大學教育20多年，未來可望帶領義大開創新局、邁向高峰。

義守大學現任校長蕭介夫將於明年1月底任滿卸任，回任生物科技學系講座教授，新校長陳振遠於明年2月1日就任；陳振遠自2010年5月接任第一科大校長，該校在他領導下，辦學績效卓著，提升第一科大的國際知名度及整體競爭力，包括每年皆獲得教育部教學卓越計畫及發展典範科技大學計畫補助，並於2016年獲教育部指定為「智慧商務跨領域人才培育計畫」總召集學校，以及「教育部大學創新自造教育基地」。

義守大學表示，陳振遠為美國德州大學達拉斯分校財務博士，專長為創業投資、企業併購，曾擔任中華開發信託投資處襄理等業界職務。陳振遠在第一科大先後擔任財管系創系主任與企管所創所所長、管理學院院長、財務金融學院創院院長、副校長等職務，並借調至財團法人高等教育評鑑中心擔任執行長，並曾獲得多項國內外學術榮譽，包括「中華民國科技管理學會院士」、「李國鼎管理獎章」、「教育部優秀教育人員」、Asian Admirable Achivers等殊榮；他同時身兼行政院技職教育審議會委員、高等教育國際合作基金會董事等職務，熟稔教育方針及政策實踐，對行政績效提升和校園永續發展深具獨特見解。

義大近年來積極鼓勵師生創新創業，今年度並整合9大學院，成立跨院系的「創新學院」，建構完整的學程教育，並藉由創新創業競賽激勵校園創新創業風氣；2010年第一科大也在陳振遠的積極推動下，率全國之先轉型為創業型大學，建構校園「創新創業生態系統」。

推動創業型大學7年多以來，第一科大已4度拿下教育部大專畢業生創業服務計畫(u-start)通過件數第一名；未來陳振遠仍將致力於提升創新與創業教育的能量，帶領義大開創新局，培育更多創新創業人才。

(旺報)

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